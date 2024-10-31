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Как можно будет получить отсрочку через "Резерв+": объяснение Минобороны

Фото: заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко (facebook.com)
Автор: Татьяна Степанова

Военнообязанные украинцы смогут получить отсрочку от мобилизации в приложении "Резерв+". Это можно будет сделать в несколько кликов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, эта функция улучшит жизнь граждан. Она фактически приведет к тому, что украинцы не будут нуждаться в оффлайн визите. Им не нужно будет стоять в очередях и тратить свое время.

"Поскольку людям будет дана возможность зайти в несколько кликов в приложение, отправить запрос и уже в считанные минуты, если информация об этом статусе подтверждается в других реестрах, отсрочка отгружается прямо в приложение, в электронный военно-учетный документ", - пояснила Черногоренко.

Отсрочка от мобилизации в "Резерв+"

Электронные отсрочки от мобилизации появятся в приложении "Резерв+" уже в ноябре. Однако сначала они будут доступны не всем.

Как рассказали в Минобороны, сервис электронных отсрочек уже реализован, сейчас его активно тестируют.

Первыми получат электронные отсрочки люди с инвалидностью, а также студенты и аспиранты. Позже сервис будет доступен многодетным родителям.

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