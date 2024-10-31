Как можно будет получить отсрочку через "Резерв+": объяснение Минобороны

По ее словам, эта функция улучшит жизнь граждан. Она фактически приведет к тому, что украинцы не будут нуждаться в оффлайн визите. Им не нужно будет стоять в очередях и тратить свое время.

"Поскольку людям будет дана возможность зайти в несколько кликов в приложение, отправить запрос и уже в считанные минуты, если информация об этом статусе подтверждается в других реестрах, отсрочка отгружается прямо в приложение, в электронный военно-учетный документ", - пояснила Черногоренко.