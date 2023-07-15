Як молодіжна збірна України в півфінал на Євробаскеті-2023 вийшла: відео

Євробаскет-2023 U-20, Дивізіон B, 1/4 фіналу

Нідерланди – Україна – 49:67 (14:21, 15:10, 13:17, 7:19)

Підопічні Дмитра Забірченка взялися до справи з перших хвилин. На стартовому відрізку "синьо-жовтим" вдався класний ривок, за підсумками якого вони відірвалися на 8 пунктів. Утім, "помаранчеві" зуміли відповісти та зрівняли рахунок (12:12). Однак, новий спалах українців повернув гандикап на рівень +7.

А в наступній 10-хвилинці на паркеті розпочалися гойдалки. Нідерландці доволі швидко наздогнали українську молодіжку. Далі ж лідерство в зустрічі кілька разів переходило з рук у руки. Як наслідок, на велику перерву збірна України U-20 змогла піти з мінімальною перевагою (31:29).

Тенденція продовжилася і в третій чверті. Проте, коли цифри на табло вкотре стали рівними, то хлопці Забірченка підняли темп. Натомість Нідерланди U-20 втриматися на рівні з українцями вже не змогли та програли відрізок 5:11.

Натомість фінальні 10 хвилин обернулися для нідерландців повним фіаско. "Синьо-жовті" виявилися сильнішими під обома щитами, уникли критичних втрат м'яча та були точнішими у завершальній фазі атак. Урешті-решт, молодіжна збірна України завершила матч із +18 та позмагається з господарями турніру – Північною Македонією – за місце у фіналі.

Найрезультативнішим у складі української молодіжки став Олександр Кобзистий. Форвард набрав 24 очки, зробив 8 підбирань і віддав 3 передачі. Півфінал проти македонців лідер збірної та компанія зіграють у суботу, 15 липня.