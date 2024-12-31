Як мити машину узимку: кілька важливих порад

Одна з незручностей зими для небайдужого автовласника: машина вимазується дужче, ніж у теплу пору, але мити і складно, і небажано. Що робити, якщо не хочеться їздити на брудному авто?
Про те, як помити машину взимку без наслідків, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.
Той випадок, коли і гроші не дуже допоможуть: миття машини навіть у професійних автомийників несе з собою певні ризики. Але ж (не говорячи про естетику) до весні машина обросте такими нашаруваннями, що і двері не вдасться відкрити! Автожурналісти rbc.ua довідалися кілька секретів на автомийках, які успішно працюють, не зважаючи на сезон.
Суто теоретично, загрози зимової бані для машини такі:
- Волога замерзне. Велика ймовірність, що навіть після найретельнішого майстра десь залишиться вода. Яка замерзне десь у найпотаємнішому кутку машини і, розширюючись при тому, щось там зіпсує. А водій про це часом дізнається через кілька днів чи місяців;
- Контраст температур. Машина (в першу чергу кузов) холодна, а вода на мийці – тепла. Значний перепад температури призводить до розтріскування лакофарбового покриття.
Власне, якщо про ці дві основні небезпеки знати, і знати, як їх уникнути, автомобіль можна мити і узимку. Лихо у тому, що дуже часто мийникам байдуже до ваших побоювань і здорового глузду, і вони усіма згаданими ризиками нехтують.
Якщо ви не впевнені у ретельності працівників автомийки, куди вам довелося заїхати у холодну погоду, вам доведеться прослідкувати за їхніми діями. І за необхідності втрутитись у процес, який виконується за ваші гроші і стосовно вашої машини.
Вода на має бути дуже теплою. Звісно, геть гарячою вона навряд чи буде, але надто тепла – це теж погано. Від значного перепаду температур лак та фарба на кузові можуть розтріскатися.
Машина не має бути дуже холодною. Слід дати їй нагрітися в боксі. Хай ваш автомобіль постоїть хвилин п’ять, перш ніж його нещадно обдадуть водою контрастної температури. Якщо цього не зробити, результат марафету буде той самий, що і в першому випадку.
Важливо ретельно промити колісні арки. Можна запропонувати хлопцям додаткову оплату, але ці найбільш вразливі зони треба особливо старанно обробити струменем води (можна без піни). Справа у тому, що під крилами взимку часто зберігаються чималі поклади солі, підняті колесами з дороги і закинуті відцентровою силою у всі закутки простору під крилами. Та і звичайний, несолоний бруд, залишений у нішах під крилами, теж може дати старт корозії, працюючи як довгодіючий вологий компрес.
Треба ретельно висушили ущільнювачі дверей і відповідну поверхню дверних прорізів. Якщо цього не зробити, гумові ущільнювачі міцно примерзнуть до металу. Внаслідок чого може статись ціла гама пригод: двері не можна буде відкрити, при спробах може бути зламана ручка (ручки), а гумка врешті-решт може бути відірвана, що називається, "з м’ясом".
З замків і ручок дверей треба видути вологу – за допомогою повітря високого тиску. Коли мийники такого не зроблять, машині може потребуватись кількагодинне відігрівання у теплому приміщенні. У вас таке є на прикметі?
Ущільнювачі дверей і багажника після осушення варто змастити спеціальним препаратом проти замерзання (найчастіше це силіконовий засіб). Це і страховка на випадок неретельності попереднього осушування, і превентивний захід на найближчі дні, коли зволожені дощем/снігом дверні прорізи можуть приморозити до себе гумові смужки дверей.
Коли на дворі мороз, особливо нижче мінус 10-15 градусів, і у вас є сумніви щодо професіоналізму мийників, краще утриматись від водних процедур. Почекайте, коли градусник підніметься, і краще до позначки вище нуля. Тим більше, що такий вагомий аргумент, як загроза корозії на солоному кузові, при сильному морозі втрачає силу: за температури нижче мінус 8 – 10 С поширення іржі на металі уповільнюється.
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