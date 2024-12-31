Как мыть машину зимой: несколько важных советов

Тот случай, когда и деньги не очень помогут: мытье машины даже у профессиональных автомойщиков несет с собой определенные риски. А ведь (не говоря об эстетике) к весне машина обрастет такими наслоениями, что и двери не удастся открыть! Автожурналисты rbc.ua узнали несколько секретов на автомойках, которые успешно работают, несмотря на сезон.

Почему не желательно мыть машину зимой

Чисто теоретически, угрозы зимней бани для машины таковы:

- Влага замерзнет. Велика вероятность, что даже после самого тщательного мастера где-то останется вода. Которая замерзнет где-то в самом потаенном углу машины и, расширяясь при этом, что-то там испортит. А водитель об этом порой узнает через несколько дней или месяцев;

- Контраст температур. Машина (в первую очередь кузов) холодная, а вода на мойке - теплая. Значительный перепад температуры приводит к растрескиванию лакокрасочного покрытия.

Собственно, если об этих двух основных опасностях знать, и знать, как их избежать, автомобиль можно мыть и зимой. Беда в том, что очень часто мойщикам безразличны ваши опасения и здравый смысл, и они всеми упомянутыми рисками пренебрегают.

Как правильно мыть машину зимой

Если вы не уверены в тщательности работников автомойки, куда вам пришлось заехать в холодную погоду, вам придется проследить за их действиями. И при необходимости вмешаться в процесс, который выполняется за ваши деньги и в отношении вашей машины.

Вода на должна быть очень теплой. Конечно, совсем горячей она вряд ли будет, но слишком теплая - это тоже плохо. От значительного перепада температур лак и краска на кузове могут растрескаться.

Машина не должна быть очень холодной. Следует дать ей нагреться в боксе. Пусть ваш автомобиль постоит минут пять, прежде чем его беспощадно обдадут водой контрастной температуры. Если этого не сделать, результат марафета будет тот же, что и в первом случае.

Важно тщательно промыть колесные арки. Можно предложить ребятам дополнительную оплату, но эти наиболее уязвимые зоны надо особенно тщательно обработать струей воды (можно без пены). Дело в том, что под крыльями зимой часто хранятся немалые залежи соли, поднятые колесами с дороги и заброшенные центробежной силой во все закоулки пространства под крыльями. Да и обычная, несоленая грязь, оставленная в нишах под крыльями, тоже может дать старт коррозии, работая как долгодействующий влажный компресс.

Надо тщательно высушить уплотнители дверей и соответствующую поверхность дверных проемов. Если этого не сделать, резиновые уплотнители прочно примерзнут к металлу. Вследствие чего может произойти целая гамма приключений: дверь нельзя будет открыть, при попытках может быть сломана ручка (ручки), а резинка в конце концов может быть оторвана, что называется, "с мясом".

Из замков и ручек дверей надо выдуть влагу - с помощью воздуха высокого давления. Когда мойщики такого не сделают, машине может потребоваться несколько часов отогрева в теплом помещении. У вас такое есть на примете?

Уплотнители дверей и багажника после осушения стоит смазать специальным препаратом против замерзания (чаще всего это силиконовое средство). Это и страховка на случай небрежности предварительной осушки, и превентивная мера на ближайшие дни, когда увлажненные дождем/снегом дверные проемы могут приморозить к себе резиновые полоски дверей.

Вкратце

Когда на дворе мороз, особенно ниже минус 10-15 градусов, и у вас есть сомнения в профессионализме мойщиков, лучше воздержаться от водных процедур. Подождите, когда градусник поднимется, и лучше до отметки выше нуля. Тем более, что такой весомый аргумент, как угроза коррозии на соленом кузове, при сильном морозе теряет силу: при температуре ниже минус 8 - 10 С распространение ржавчины на металле замедляется.