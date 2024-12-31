Как мыть машину зимой: несколько важных советов

Одно из неудобств зимы для неравнодушного автовладельца: машина вымазывается сильнее, чем в теплое время, но мыть и сложно, и нежелательно. Что делать, если не хочется ездить на грязном авто?
О том, как помыть машину зимой без последствий, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.
Тот случай, когда и деньги не очень помогут: мытье машины даже у профессиональных автомойщиков несет с собой определенные риски. А ведь (не говоря об эстетике) к весне машина обрастет такими наслоениями, что и двери не удастся открыть! Автожурналисты rbc.ua узнали несколько секретов на автомойках, которые успешно работают, несмотря на сезон.
Чисто теоретически, угрозы зимней бани для машины таковы:
- Влага замерзнет. Велика вероятность, что даже после самого тщательного мастера где-то останется вода. Которая замерзнет где-то в самом потаенном углу машины и, расширяясь при этом, что-то там испортит. А водитель об этом порой узнает через несколько дней или месяцев;
- Контраст температур. Машина (в первую очередь кузов) холодная, а вода на мойке - теплая. Значительный перепад температуры приводит к растрескиванию лакокрасочного покрытия.
Собственно, если об этих двух основных опасностях знать, и знать, как их избежать, автомобиль можно мыть и зимой. Беда в том, что очень часто мойщикам безразличны ваши опасения и здравый смысл, и они всеми упомянутыми рисками пренебрегают.
Если вы не уверены в тщательности работников автомойки, куда вам пришлось заехать в холодную погоду, вам придется проследить за их действиями. И при необходимости вмешаться в процесс, который выполняется за ваши деньги и в отношении вашей машины.
Вода на должна быть очень теплой. Конечно, совсем горячей она вряд ли будет, но слишком теплая - это тоже плохо. От значительного перепада температур лак и краска на кузове могут растрескаться.
Машина не должна быть очень холодной. Следует дать ей нагреться в боксе. Пусть ваш автомобиль постоит минут пять, прежде чем его беспощадно обдадут водой контрастной температуры. Если этого не сделать, результат марафета будет тот же, что и в первом случае.
Важно тщательно промыть колесные арки. Можно предложить ребятам дополнительную оплату, но эти наиболее уязвимые зоны надо особенно тщательно обработать струей воды (можно без пены). Дело в том, что под крыльями зимой часто хранятся немалые залежи соли, поднятые колесами с дороги и заброшенные центробежной силой во все закоулки пространства под крыльями. Да и обычная, несоленая грязь, оставленная в нишах под крыльями, тоже может дать старт коррозии, работая как долгодействующий влажный компресс.
Надо тщательно высушить уплотнители дверей и соответствующую поверхность дверных проемов. Если этого не сделать, резиновые уплотнители прочно примерзнут к металлу. Вследствие чего может произойти целая гамма приключений: дверь нельзя будет открыть, при попытках может быть сломана ручка (ручки), а резинка в конце концов может быть оторвана, что называется, "с мясом".
Из замков и ручек дверей надо выдуть влагу - с помощью воздуха высокого давления. Когда мойщики такого не сделают, машине может потребоваться несколько часов отогрева в теплом помещении. У вас такое есть на примете?
Уплотнители дверей и багажника после осушения стоит смазать специальным препаратом против замерзания (чаще всего это силиконовое средство). Это и страховка на случай небрежности предварительной осушки, и превентивная мера на ближайшие дни, когда увлажненные дождем/снегом дверные проемы могут приморозить к себе резиновые полоски дверей.
Когда на дворе мороз, особенно ниже минус 10-15 градусов, и у вас есть сомнения в профессионализме мойщиков, лучше воздержаться от водных процедур. Подождите, когда градусник поднимется, и лучше до отметки выше нуля. Тем более, что такой весомый аргумент, как угроза коррозии на соленом кузове, при сильном морозе теряет силу: при температуре ниже минус 8 - 10 С распространение ржавчины на металле замедляется.
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