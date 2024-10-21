Як майбутнім пенсіонерам подати заяву на пенсію онлайн: інструкція (відео)

Нагадаємо, планова індексація пенсій передбачена законодавством України та має відбуватись 1 березня кожного року. При цьому враховується інфляція та зростання зарплат.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович раніше пояснювала, що пенсійна система України часто та багато піддавалася змінам, через що обрахунок пенсії ускладнився. З огляду на таку ситуацію у Мінсоцполітики хочуть спростити механізм і запровадити систему балів.

Згодом у Мінсоцполітики анонсували підвищення пенсій та розповіли, коли українцям чекати змін.

Зазначимо, що право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку - 60, 63 або 65 років. Щороку страховий стаж, який дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

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