Как будущим пенсионерам подать заявление на пенсию онлайн: инструкция (видео)

Напомним, плановая индексация пенсий предусмотрена законодательством Украины и должна происходить 1 марта каждый год. При этом учитывается инфляция и рост зарплат.

Министр социальной политики Оксана Жолнович ранее объясняла, что пенсионная система Украины часто и много подвергалась изменениям, из-за чего расчет пенсии усложнился. Учитывая такую ситуацию, в Минсоцполитики хотят упростить механизм и ввести систему баллов.

Позже в Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий и рассказали, когда украинцам ждать перемен.

Отметим, что право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста - 60, 63 или 65 лет. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

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