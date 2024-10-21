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Как будущим пенсионерам подать заявление на пенсию онлайн: инструкция (видео)

Будущие пенсионеры могут подать заявление на пенсию онлайн (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Благодаря цифровизации государственных услуг будущие пенсионеры в Украине могут подать заявление на пенсию онлайн - с "Дія. Підпис".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные единого веб-портала органов исполнительной власти Украины "Урядовий портал".

Как оформить пенсию онлайн с "Дія. Підпис"

Гражданам напомнили, что благодаря цифровизации государственных услуг будущие пенсионеры могут подать заявление на пенсию быстро и удобно, не выходя из дома - онлайн (с "Дія. Підпис").

Для этого достаточно придерживаться соответствующей пошаговой инструкции.

Итак, сначала украинцам советуют подготовиться:

  • убедиться, что мобильное приложение "Дія" установлено на вашем телефоне
  • активировать в приложении функцию "Дія. Підпис"

Подготовительный этап (инфографика: kmu.gov.ua)

Необходимо подготовить также скан-копии документов:

  • паспорта
  • идентификационного кода (регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, РНУКНП)
  • документов о страховом стаже (трудовой книжки, диплома, военного билета и т.п.)
  • справки о заработной плате за 60 месяцев до 30 июня 2006 года (по желанию)
  • реквизитов банковского счета для получения пенсии
  • фотографии для пенсионного удостоверения
  • свидетельства о браке (для женщин при смене фамилии)

Скан-копии нужно делать с оригиналов документов - в формате JPG или PDF (размером до 1 Мб). Они должны быть четкими и читабельными.

При этом названия файлов должны соответствовать виду документа.

Необходимые документы (инфографика: kmu.gov.ua)

После этого, согласно инструкции, нужно сделать следующие шаги:

  • войти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины
  • в верхнем правом углу нажать кнопку "Вхід" и выбрать "Дія. Підпис"
  • нажать кнопку "Отримати код для входу"
  • когда на экране появится QR-код - открыть "Дія" на телефоне и воспользоваться функцией сканирования QR-кода (просто навести камеру на код)
  • нажать на телефоне "Підтвердити"
  • активировать "Дія. Підпис" - переместить кнопку активации в крайнее правое положение
  • пройти проверку по фото (следуя инструкциям на экране) и нажать "Далі"
  • ввести пятизначный код (он понадобится для наложения "Дія. Підпис")
  • дождаться, чтобы на экране телефона появилось подтверждение (если все получилось)

Как войти в кабинет пользователя на портале ПФУ (инфографика: kmu.gov.ua)

Попав в свой кабинет на веб-портале ПФУ, необходимо заполнить соответствующее заявление:

  • в разделе "Щодо пенсійного забезпечення" - найти вкладку "Заява на призначення пенсії"
  • выбрать тип пенсии (например "Пенсія за вислугу років")
  • заполнить анкету
  • прикрепить подготовленные скан-копии документов
  • нажать "Сформувати заяву"
  • подписать заявление с помощью "Дія. Підпис" и отправить его в Пенсионный фонд (нажав "Підписати та відправити до ПФУ")
  • перейти в раздел "Мої звернення" и проверить статус вашего заявления

После успешной подачи документов на назначение пенсии онлайн необходимо дождаться, пока их обработают. Это должно занять не больше 10 дней.

Алгоритм действий для подачи заявления (инфографика: kmu.gov.ua)

Напомним, плановая индексация пенсий предусмотрена законодательством Украины и должна происходить 1 марта каждый год. При этом учитывается инфляция и рост зарплат.

Министр социальной политики Оксана Жолнович ранее объясняла, что пенсионная система Украины часто и много подвергалась изменениям, из-за чего расчет пенсии усложнился. Учитывая такую ситуацию, в Минсоцполитики хотят упростить механизм и ввести систему баллов.

Позже в Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий и рассказали, когда украинцам ждать перемен.

Отметим, что право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста - 60, 63 или 65 лет. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Читайте также, кому назначается пенсия по инвалидности и каковы ее размеры в 2024 году.

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