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Як "Манчестер Юнайтед" фантастичним камбеком із "Астон Віллою" тен Хага врятував: відео

Фото: Расмус Хойлунд (на передньому плані) щойно приніс перемогу манкуніанцям (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

"Манчестер Юнайтед" здобув надвольову перемогу над "Астон Віллою" з Бірмінгема в 19-му турі англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 19-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вілла" – 3:2

Голи: Гарначо, 59, 71, Хойлунд, 82 – Макгінн, 21, Дендонкер, 26

 

 

"Віллани" шокували "Олд Траффорд" двома голами в середині першої половини. Спершу Макгінн підступно пробив зі штрафного, а дезорієнтований боротьбою у штрафному майданчику Онана пропустив м'яч у дальній. А потім Дендонкер забив у дотик після розіграшу кутового.

МЮ отямився у другому таймі. Роль лідера виконав 19-річний Гарначо. Спершу він із меж штрафного замкнув простріл Рашфорда з лівого краю карної зони. А на 71-й хвилині нетиповий аргентинець (обрав за ідола Роналду) з рикошетом від оборонця забив із добивання.

Вирвав же перемогу для "червоних дияволів" Хойлунд. Данський форвард найкраще зорієнтувався в метушні після навісу Фернандеша від кутового прапорця і з кількох метрів відправив м'яч у сітку. Цей гол став для Хойлунда першим у Прем'єр-лізі.

Домашня перемога "Юнайтед" перервала триматчеву серію невдач у чемпіонаті та зняла частину тиску з керманича команди Еріка тен Хага. Манкуніанці набрали 31 очко та піднялися на 6-те місце в таблиці. Відстань до топ-четвірки – 5 пунктів.

До слова, напередодні "Борнмут" Забарного розгромив "Фулхем" із трьома голами без відповіді.

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