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Как "Манчестер Юнайтед" фантастическим камбэком с "Астон Виллой" тен Хага спас: видео

Фото: Расмус Хойлунд (на переднем плане) только что принес победу манкунианцам (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

"Манчестер Юнайтед" одержал надволевую победу над "Астон Виллой" из Бирмингема в 19 туре английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 19-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла" – 3:2

Голы: Гарначо, 59, 71, Хойлунд, 82 – Макгинн, 21, Дендонкер, 26

 

 

"Вилланы" шокировали "Олд Траффорд" двумя голами в середине первой половины. Сначала Макгинн коварно пробил со штрафного, а дезориентированный борьбой в штрафной Онана пропустил мяч в дальний. А затем Дендонкер забил в касание после розыгрыша углового.

МЮ пришел в себя во втором тайме. Роль лидера исполнил 19-летний Гарначо. Сначала он из пределов штрафной замкнул прострел Рашфорда с левого края площадки. А на 71-й минуте нетипичный аргентинец (выбрал идолом Роналду) с рикошетом от защитника забил с добивания.

Вырвал же победу для "красных дьяволов" Хойлунд. Датский форвард лучше всего сориентировался в суматохе после навеса Фернандеша от углового флажка и с нескольких метров отправил мяч в сетку. Этот гол стал для Хойлунда первым в Премьер-лиге.

Домашняя победа "Юнайтед" прервала трехматчевую серию неудач в чемпионате и сняла часть давления с наставника команды Эрика тен Хага. Манкунианцы набрали 31 очко и поднялись на 6-е место в таблице. Расстояние до топ-четверки – 5 пунктов.

К слову, накануне "Борнмут" Забарного разгромил "Фулхэм" с тремя голами без ответа.

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