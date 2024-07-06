Як карають українців за ухиляння від виконання рішення суду: суми штрафів

У разі ухилення від виконання рішення суду громадянину загрожують штрафи, а в ряді випадків навіть покарання у вигляді позбавлення волі.

Який штраф може бути за ухиляння від виконання рішення суду

"За невиконання без поважних причин у встановлений виконавцем строк рішення суду, що зобов’язує боржника виконати певні дії, та рішення про поновлення на роботі може бути накладений штраф на боржника - фізичну особу у розмірі 1 700 грн, на посадових осіб - 3 400 грн, на боржника - юридичну особу - 5 100 грн. При цьому виконавець одночасно з винесенням постанови про накладення на боржника штрафу встановлює новий строк виконання рішення суду", - говорить юрист.

Повторне невиконання боржником без поважних причин рішення суду, що зобов’язує його виконати певні дії, та рішення про поновлення на роботі матиме наслідком накладення виконавцем штрафу у подвійному розмірі та звернення до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, в адміністративному процесі суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, може зобов’язати суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.

За наслідками розгляду звіту або в разі його неподання суддя своєю ухвалою може встановити новий строк подання звіту, накласти на керівника суб’єкта владних повноважень, відповідального за виконання рішення, штраф у сумі від двадцяти до сорока розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (від 60 560 до 121 120 грн).

"Однак, слід пам’ятати, що зазначені вище повноваження суду в адміністративному процесі є його правом, а не обов’язком", - каже Буліменко.

Яке покарання за умисне невиконання судового рішення

Також слід зазначити, що статтею 382 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за умисне невиконання судового рішення у вигляді штрафу від 8 500 до 17 000 грн або позбавлення волі на строк до трьох років, для службової особи - штраф від 12 750 до 17 000 грн або позбавлення волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Для службової особи, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або для раніше судимої за цей злочин особи, або якщо невиконання судового рішення заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.