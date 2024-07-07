Как человеку самостоятельно проверить, выписаны ли на него штрафы: три способа
Штрафы нужно оплачивать сразу после их наложения, в определенных случаях за своевременную оплату можно даже получить 50% скидки.
РБК-Украина расспросила юриста Евгения Булименко о том, как человек самостоятельно может проверить, выписаны ли на него штрафы.
Как человеку проверить, выписаны ли на него штрафы
Проверить наличие штрафов в отношении себя любой человек может с помощью открытых государственных ресурсов:
- Единого государственного реестра судебных решений
- Единого реестра должников
- Автоматизированной системы исполнительного производства
- кроме того, наличие открытых по себе исполнительных производств можно проверить в приложении "Дія"
В каких случаях можно оплатить только половину штрафа, а в каких - сумму удваивают
Гражданин, получивший штраф за нарушение ПДД, может оплатить только 50% от суммы в следующих случаях:
- если нарушение зафиксировано в автоматическом режиме
- штраф выписан за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств
- нарушение зафиксировано в режиме фотосъемки (видеозаписи)
"Постановление о наложении штрафа будет считаться исполненным в случае уплаты нарушителем 50% размера штрафа до вручения указанного постановления", - объясняет юрист.
Если же гражданин не уплатил штраф в течение 15 суток со дня, когда он был выписан, то постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества.
"В таком случае нарушителю придется оплатить двойной размер штрафа", - говорит Булименко.
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