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Как человеку самостоятельно проверить, выписаны ли на него штрафы: три способа

Воскресенье 07 июля 2024 19:20
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Как человеку самостоятельно проверить, выписаны ли на него штрафы: три способа Где можно проверить, выписаны ли на вас штрафы (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Штрафы нужно оплачивать сразу после их наложения, в определенных случаях за своевременную оплату можно даже получить 50% скидки.

РБК-Украина расспросила юриста Евгения Булименко о том, как человек самостоятельно может проверить, выписаны ли на него штрафы.

Как человеку проверить, выписаны ли на него штрафы

Проверить наличие штрафов в отношении себя любой человек может с помощью открытых государственных ресурсов:

В каких случаях можно оплатить только половину штрафа, а в каких - сумму удваивают

Гражданин, получивший штраф за нарушение ПДД, может оплатить только 50% от суммы в следующих случаях:

  • если нарушение зафиксировано в автоматическом режиме
  • штраф выписан за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств
  • нарушение зафиксировано в режиме фотосъемки (видеозаписи)

"Постановление о наложении штрафа будет считаться исполненным в случае уплаты нарушителем 50% размера штрафа до вручения указанного постановления", - объясняет юрист.

Если же гражданин не уплатил штраф в течение 15 суток со дня, когда он был выписан, то постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества.

"В таком случае нарушителю придется оплатить двойной размер штрафа", - говорит Булименко.

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