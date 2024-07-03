Штрафи за шашлик на природі. Яке покарання "світить" українцям за такий відпочинок

Українців, які розводять багаття у недозволеному місці або ж порушують правила пожежної безпеки, можуть оштрафувати. Сума залежить від статті, яку інкримінують порушнику.

РБК-Україна розпитало юриста Ігоря Тетерю про те, як можуть покарати українців за приготування шашлику на природі.

Чи штрафують українців за шашлик на природі

"Можливість притягнення до відповідальності громадян за розведення багаття для приготування шашлику залежить від ряду обставин, зокрема: де таке багаття розведено, з використанням якої сировини, за допомогою якого обладнання, в який період та в яку погоду тощо", - каже Тетеря.

Від конкретних обставин може залежати, як можливість притягнення до відповідальності громадянина взагалі, так і стаття, під яку підпадатиме окремий випадок та, відповідно, й розмір штрафу.

Наприклад, Правилами пожежної безпеки в лісах України від 27.12.2004 № 278 передбачено, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється розведення багать у лісі (крім тих, що пов'язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях).

"Порушення цієї заборони для тих, хто вирішив у цей період посмажити шашлик в лісі, може потягнути за собою відповідальність, передбачену ст. 77 КУпАП "Порушення вимог пожежної безпеки в лісах", яка передбачає, залежно від наявності наслідків, від 1 530 грн аж до 15 300 грн", - каже юрист.

Якщо для приготування шашлику на відкритій місцевості використовуються самовільно зібрані дрова, громадянина відповідно до ст. 77-1 КУпАП "Самовільне випалювання рослинності або її залишків" може бути оштрафовано, залежно від місця розведення багаття, на суму від 3 060 грн до 12 240 грн.

"Виключення становить приготування шашлику на мангалі не у вітряну погоду, або у закритих приміщеннях. Адже Порядком випалювання сухої рослинності або її залишків від 12.08.2021 року № 541 передбачено, що випалювання залишків сухої рослинності допускається, зокрема, для приготування їжі (у печі, на мангалі чи за допомогою іншого обладнання) тощо. При цьому, забороняється проводити будь-які випалювання у вітряну погоду, окрім випалювання залишків сухої рослинності у закритих приміщеннях", - пояснює Тетеря.

За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки під час приготування шашлику громадянина можуть притягнути до відповідальності за ст. 175 КУпАП й накласти штраф у розмірі від 1 700 до 3 400 грн.

"І насамкінець найбільш розповсюдженими й найменш суворими випадками покарань за порушення пов’язані з приготуванням шашлику є штрафи за ст. 152 КУпАП "Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів" у розмірах від 340 до 1 360 грн.

Слід враховувати регіональні заборони

"Кожен орган місцевого самоврядування ухвалює правила благоустрою, які чинні на його території. Вони також стосуються і розведення багать в тих чи інших місцях. Згадані правила в окремих населених пунктах досить схожі між собою, а їх порушення є підставою для накладення штрафу на порушника", - говорить юрист.

Наприклад Правилами благоустрою Києва забороняється розпалювати багаття на території об'єктів благоустрою зеленого господарства, до якого належать, зокрема, всі різновиди парків, сади, сквери, міські ліси, зони рекреації, зелені насадження в охоронних та санітарно-захисних зонах, прибережні зелені насадження, зелені насадження прибудинкової території тощо.

У листопаді 2023 року Шевченківський районний суд Києва розглянув справу № 761/37839/23, в якій оштрафував громадянина за ст. 152 КУпАП за те, що він на літньому майданчику закладу харчування встановив мангал та готував їжу, чим порушив Державні стандарти, норми і правила у сфері благоустрою.

Яких правил пожежної безпеки треба дотримуватись

Правилами пожежної безпеки в Україні від 30.12.2014 № 1417 заборонено розводити багаття, користуватися відкритим вогнем на відстані менш як 30 м від будівель та споруд, а також викидати незагашене вугілля.

В окремих випадках для приготування їжі на відкритому вогні дозволяється зменшувати ці відстані до 5 м за умови наявності спеціально обладнаного вогнища та вигородження місця застосування відкритого вогню негорючими конструкціями (екранами) на максимальну висоту можливого полум’я.

Місця для розведення багать треба утримувати очищеними до верхнього шару ґрунту, облямовувати смугою очищеного ґрунту не менш як 2,5 м завширшки і розміщувати на відстані не менше 30 м від будинків та споруд, 25 м - до стоянок автотранспорту, 50 м - до хвойного та 25 м - до листяного лісового масиву.