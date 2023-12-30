Як ловити рибу взимку: які правила та штрафи

Риболовля у зимовий період має відбуватись за певних умов. У разі порушення їх - штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

Так, риболовля у зимовий період дозволяється за межами зимувальних ям зимовими вудками та жерлицями всіх видів з криги та, у разі відсутності льодового покриву, нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади, загальна кількість гачків на яких не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку.

Основні правила

Крім того, необхідно пам’ятати, що в осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) забороняється використання знарядь лову, оснащених гачками, відстань у яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм. Водночас протягом усього року забороняється використання одинарних з’єднаних між собою, подвійних і потрійних гачків без блешні, природної або штучної принади, та здійснення рибальства у спосіб багріння.

"При цьому під час риболовлі рибалки повинні мати при собі засоби для вимірювання маси та довжини водних біоресурсів. Так, добова норма вилову риби становить 3 кг + одна особина, розмір якої перевищує мінімально дозволений для вилову", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у внутрішніх водоймах мінімальні розміри водних біоресурсів, які дозволені до вилову, такі:

щука - 50 см;

судак - 42 см;

лящ, сазан (короп) - 35 см у дніпровських водосховищах, 30 см – в інших внутрішніх водних об’єктах;

білизна - 30 см;

синець - 22 см;

плітка - 18 см у дніпровських водосховищах, в інших внутрішніх водних об’єктах - без розмірних обмежень.

Повний перелік мінімальних розмірів водних біоресурсів, які дозволені до вилову у Додатку 1 до Правил любительського і спортивного рибальства.

Водночас вилов деяких малоцінних та інвазивних видів водних біоресурсів (рапана, атерина, верховодка, карликовий американський сом, ротань-головешка, сонячний окунь, тюлька, чебачок амурський) необмежено.

Заборони на вилов та штрафи

Разом з тим заборонено виловлювати ті види риб, які занесені до Червоної книги України (білуга, осетер, севрюга, стерлядь, харіус європейський, дунайський та чорноморський лососі, вирезуб причорноморський, марена дніпровська, в’язь, підуст, карась золотий тощо).

Варто пам’ятати і про заборону на вилов раків, яка наразі діє у більшості українських водойм, а також про додаткові заборони на любительське рибальство та навігацію на водних об’єктах, які встановлюються місцевими органами влади на період дії воєнного стану.

Порушення правил тягне за собою покарання - від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

Так, за 1 екз. незаконно впійманого сома порушнику доведеться сплатити 5117 грн, сазана (коропа) - 3706 грн, судака – 3587 грн, щуки - 3468 грн, окуня - 3162 грн, ляща - 1649 грн, лина - 1598 грн, карася сріблястого - 1581 грн, плітки, краснопірки та плоскирки – по 1564 грн тощо.

Нагадуємо, основні вимоги Правил любительського і спортивного рибальства можна переглянути у розробленому Держрибагентством ГІДі рибалки-любителя. У ньому відображено норми вилову дозволених видів водних біоресурсів, їх мінімально дозволені для вилову розміри, наведено перелік заборонених знарядь лову тощо. Завантажити ГІД рибалки-любителя можна за посиланням.