Как ловить рыбу зимой: какие правила и штрафы

Рыбалка в зимний период должна происходить при определенных условиях. В случае нарушения их - штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал .

Так, рыбалка в зимний период разрешается за пределами зимовальных ям зимними удочками и жердями всех видов с льда и, в случае отсутствия ледового покрова, нахлыстовыми, донными, поплавковыми удочками и спиннингами всех видов с использованием искусственной или природной приманки, общее количество не должно превышать 7 единиц на одного рыбака.

Основные правила

Кроме того, необходимо помнить, что в осенне-зимний период (от ледостава до скрещения льда) запрещается использование орудий ловли, оснащенных крючками, расстояние в которых от струйки до кончика жала превышает 10 мм. В то же время, в течение всего года запрещается использование одинарных соединенных между собой двойных и тройных крючков без мормышки, природной или искусственной приманки и осуществления рыболовства способом багрения.

"При этом во время рыбалки рыбаки должны иметь при себе средства для измерения массы и длины водных биоресурсов. Так, суточная норма отлова рыбы составляет 3 кг + одна особь, размер которой превышает минимально разрешенный для отлова", - говорится в сообщении.

В частности, во внутренних водоемах минимальные размеры водных биоресурсов, разрешенные к отлову, таковы:

щука – 50 см;

судак – 42 см;

лещ, сазан (карп) - 35 см в днепровских водохранилищах, 30 см – в других внутренних водных объектах;

белье - 30 см;

синец – 22 см;

плотва - 18 см в днепровских водохранилищах, в других внутренних водных объектах - без размерных ограничений.

Полный перечень минимальных размеров водных биоресурсов, разрешенных к отлову в Приложении 1 к Правилам любительского и спортивного рыболовства.

В то же время отлов некоторых малоценных и инвазивных видов водных биоресурсов (рапана, атерина, верховодка, карликовый американский сом, ротань-головня, солнечный окунь, тюлька, амурский чебачок) неограниченно.

Запреты на отлов и штрафы

Вместе с тем запрещено вылавливать те виды рыб, которые занесены в Красную книгу Украины (белуга, осетр, севрюга, стерлядь, хариус европейский, дунайский и черноморский лососи, причерноморский вырезуб, марена днепровская, язь, подуст, карась золотой и т.п.).

Следует помнить и о запрете на отлов раков, который действует в большинстве украинских водоемов, а также о дополнительных запретах на любительское рыболовство и навигацию на водных объектах, устанавливаемых местными органами власти на период действия военного положения.

Нарушение правил влечет за собой наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение нанесенного рыбному хозяйству ущерба.

Так, за 1 экз. незаконно пойманного сома нарушителю придется уплатить 5117 грн, сазана (карпа) - 3706 грн, судака - 3587 грн, щуки - 3468 грн, окуня - 3162 грн, леща - 1649 грн, линя - 1598 грн, карася серебристого - 1581 грн, сплетни, красноперки и плоскирки – по 1564 грн.

Напоминаем, основные требования Правил любительского и спортивного рыболовства можно просмотреть в разработанном Госрыбагентством ГИДе рыбака-любителя. В нем отражены нормы отлова разрешенных видов водных биоресурсов, их минимально разрешенные для отлова размеры, приведен перечень запрещенных орудий лова и т.д. Скачать ГИД рыбака-любителя можно по ссылке.