Как июльская жара повлияла на реки Украины и где ситуация самая плохая

Июль 2024 года был жарким не только для украинцев, о чем свидетельствует новый мировой температурный максимум . На фоне погодных условий и военных вызовов некоторые реки Украины обмелели и отвечают критериям маловодия (гидрологической засухи).

РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра рассказывает, в каких реках нашей страны воды сейчас слишком мало, а где - наоборот слишком много.

Между тем на реке Ингулец (в районе Кривого Рога) водность составляла 231% - в результате подачи воды по каналу "Днепр - Ингулец".

Больше нормы (139-161%) водность в июле 2024 года наблюдалась:

Близкой к норме (83-120%) водность в течение июля текущего года наблюдалась:

Уточняется, что на реке Южный Буг - в створе Подгорья - водность достигла основного критерия маловодия и равнялась 20% нормы июля.

Кроме того, маловодие удерживалось :

Согласно полученным данным, маловодие установилось на нижнем участке реки Синюха (бассейн Южного Буга) - 11% нормы июля и 14% самого маловодного месяца.

Цель такого исследования - оценка наступления (вероятности наступления) маловодия на реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения.

Оперативную оценку водности основных рек Украины за июль 2024 года в створах действующих гидрологических постов выполнил Украинский гидрометеорологический центр.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких регионах Украины и где именно можно отдохнуть у водоемов.

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