Как июльская жара повлияла на реки Украины и где ситуация самая плохая
Июль 2024 года был жарким не только для украинцев, о чем свидетельствует новый мировой температурный максимум. На фоне погодных условий и военных вызовов некоторые реки Украины обмелели и отвечают критериям маловодия (гидрологической засухи).
РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра рассказывает, в каких реках нашей страны воды сейчас слишком мало, а где - наоборот слишком много.
В каких реках уровень воды меньше нормы
Оперативную оценку водности основных рек Украины за июль 2024 года в створах действующих гидрологических постов выполнил Украинский гидрометеорологический центр.
Цель такого исследования - оценка наступления (вероятности наступления) маловодия на реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечения населения.
Согласно полученным данным, маловодие установилось на нижнем участке реки Синюха (бассейн Южного Буга) - 11% нормы июля и 14% самого маловодного месяца.
Кроме того, маловодие удерживалось:
- на верхних участках реки Уборть (притоке Припяти в Житомирской области) - 10% нормы июля и 36% нормы самого маловодного месяца
- на нижнем участке реки Рось (притоке Среднего Днепра в Киевской области) - 18% нормы июля и 24% самого маловодного месяца
Близкой к критериям маловодия (22-29%) водность наблюдалась:
- на реке Припять (пост Любязь)
- на ее притоке - реке Стоход (пост Любешов)
- на реке Тетерев (пост Житомир)
- по боковому притоку в Кременчугское водохранилище
- на реке Самара (приток Нижнего Днепра)
- на реке Южный Буг (пост Александровка)
Уточняется, что на реке Южный Буг - в створе Подгорья - водность достигла основного критерия маловодия и равнялась 20% нормы июля.
Значительно меньше нормы (32-48%) водность наблюдалась:
- на реке Случь (приток Припяти)
- на реке Ингул (пост Кропивницкий)
- по боковому притоку в Каменское и Днепровское водохранилища
- на реках Сула и Ворскла (притоках Среднего Днепра)
- на реке Орель (приток Нижнего Днепра)
- на реке Южный Буг (пост Тростянчик)
- на реке Прут (пост Черновцы)
- на реке Латорица (пост Мукачево)
Меньше нормы (56-79%) водность наблюдалась:
- на реках Стырь и Горынь (притоки Припяти)
- на реке Псел (приток Среднего Днепра)
- на участке Северского Донца "Змиев - Изюм"
- на реке Дунай (пост Измаил)
- на участке Днестра "Галич - Залещики"
- по притоку воды в Днестровское водохранилище
Оперативную оценку водности основных рек Украины выполнил Укргидрометцентр (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В каких реках уровень воды близок к норме
Близкой к норме (83-120%) водность в течение июля текущего года наблюдалась:
- на устьевом участке Припяти (в зоне ЧАЭС)
- на Верхнем Днепре выше Киевского водохранилища (пост Неданчичи)
- на участке Десны "Чернигов - Летки"
- на ее притоке - реке Сейм
- по притоку воды в Киевское водохранилище
- на реке Западный Буг (пост Каменка Бужская)
- на реке Дунай (пост Рени)
- на реках Тиса и Уж (пост Ужгород)
В каких реках уровень воды больше нормы
Больше нормы (139-161%) водность в июле 2024 года наблюдалась:
- на реке Десна выше Чернигова
- на реке Стрый (приток Днестра)
Между тем на реке Ингулец (в районе Кривого Рога) водность составляла 231% - в результате подачи воды по каналу "Днепр - Ингулец".
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких регионах Украины и где именно можно отдохнуть у водоемов.
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