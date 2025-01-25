Как лечить ОРВИ "не за все деньги": советы от Минздрава

Иллюстративное фото: как лечить ОРВИ "не за все деньги" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Для одних лечение острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и простуды может обойтись в значительную сумму, тогда как другие тратят на это совсем немного. Проблема заключается не столько в осложнениях, сколько в распространенных мифах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

До сих пор нет научно доказанных препаратов, которые могут эффективно лечить респираторные вирусы. Как правильно бороться с ОРВИ? контролируйте температуру тела. Если она превышает 38,5 градусов и вызывает дискомфорт, используйте ибупрофен или парацетамол для снижения;

потребляйте достаточно жидкости. Пейте воду, компоты, чаи (в частности травяные) без сахара. Напитки должны быть теплыми, но не горячими, чтобы не раздражать горло. Например, чабрец не вылечит, но добавит разнообразия обычному чаю;

проветривайте помещение. Свежий воздух помогает выздоровлению. Оптимальная температура в комнате - 19-21 градусов, влажность можно поддерживать с помощью влажной уборки или мокрых полотенец на батарее;

при заложенности носа. Если затрудненное дыхание мешает сну, используйте сосудосуживающие капли, но не злоупотребляйте ими. Когда обращаться к врачу? если появились трудности с дыханием.

температура держится и не снижается.

есть высыпания на коже или слизистых оболочках.

чувствуете боль в ухе, головокружение или рвоту.

симптомы длятся больше чем 4-5 дней и становятся более серьезными.