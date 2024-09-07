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Як Курська операція ЗСУ вплинула на еліти РФ: версія голів розвідок США та Британії

Субота 07 вересня 2024 20:43
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Як Курська операція ЗСУ вплинула на еліти РФ: версія голів розвідок США та Британії Фото: розпізнавальний знак про початок Курської області РФ (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Операція ЗСУ у Курській області є тактичним успіхом Києва. Вона посіяла сумніви у російської еліти.

Про це заявили керівники розвідувальних служб США та Британії Вільям Бернс та Річард Мур, передає РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Так, за словами Бернса, Курська операція була значним тактичним досягненням, яке підняло бойовий дух українців та показало слабкі сторони РФ.

"Це викликало питання... у всієї російської еліти про те, до чого все це приведе", - розповів глава ЦРУ.

Тим часом, за словами керівника Мi-6, це був "типово зухвалий" і сміливий крок з боку українців, щоб спробувати змінити хід війни.

Бої в Курській області

Нагадаємо, що операція ЗСУ в Курській області триває вже понад місяць. За цей час під контроль України перейшло понад 100 населених пунктів Росії.

Крім того, за словами президента України Володимира Зеленського, за цей період РФ втратила вбитими і пораненими близько 6 тисяч солдатів.

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