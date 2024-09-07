Як Курська операція ЗСУ вплинула на еліти РФ: версія голів розвідок США та Британії

Операція ЗСУ у Курській області є тактичним успіхом Києва. Вона посіяла сумніви у російської еліти.

Про це заявили керівники розвідувальних служб США та Британії Вільям Бернс та Річард Мур, передає РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Так, за словами Бернса, Курська операція була значним тактичним досягненням, яке підняло бойовий дух українців та показало слабкі сторони РФ. "Це викликало питання... у всієї російської еліти про те, до чого все це приведе", - розповів глава ЦРУ. Тим часом, за словами керівника Мi-6, це був "типово зухвалий" і сміливий крок з боку українців, щоб спробувати змінити хід війни.