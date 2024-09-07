Как Курская операция ВСУ повлияла на элиты РФ: версия глав разведок США и Британи

Операция ВСУ в Курской области является тактическим успехом Киева. Она посеяла сомнения у российской элиты.

Об этом заявили руководители разведывательных служб США и Британии Уильям Бернс и Ричард Мур, передает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Так, по словам Бернса, Курская операция была значительным тактическим достижением, которое подняло боевой дух украинцев и показало слабые стороны РФ. "Это вызвало вопросы... у всей российской элиты о том, к чему это все приведет", - рассказал глава ЦРУ. Тем временем по словам руководителя Мi-6, это был "типично дерзкий" и смелый шаг со стороны украинцев, чтобы попытаться изменить ход войны.