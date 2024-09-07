Как Курская операция ВСУ повлияла на элиты РФ: версия глав разведок США и Британи
Операция ВСУ в Курской области является тактическим успехом Киева. Она посеяла сомнения у российской элиты.
Об этом заявили руководители разведывательных служб США и Британии Уильям Бернс и Ричард Мур, передает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Так, по словам Бернса, Курская операция была значительным тактическим достижением, которое подняло боевой дух украинцев и показало слабые стороны РФ.
"Это вызвало вопросы... у всей российской элиты о том, к чему это все приведет", - рассказал глава ЦРУ.
Тем временем по словам руководителя Мi-6, это был "типично дерзкий" и смелый шаг со стороны украинцев, чтобы попытаться изменить ход войны.
Бои в Курской области
Напомним, что операция ВСУ в Курской области длиться уже больше месяца. За это время под контроль Украины перешло более 100 населенных пунктов России.
Кроме того, по словам президента Украины Владимира Зеленского, за этот период РФ потеряла убитыми и ранеными около 6 тысяч солдат.
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