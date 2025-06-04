Як курс долара впливає на ціну бензину в Україні: відповідь експерта

"Щоб було зрозуміло, оскільки це важливий фактор, кожна гривня в курсі долара - це приблизно 80 копійок в ціні на бензин або дизельного пального", - сказав він.

Куюн нагадав, що сам світовий ринок працює в доларах. Але в євро встановлено акцизний збір на пальне.

"Тому курс євро безпосередньо теж впливає на ціну, але не так суттєвою. Для ціни на пальне коливання курсу євро до долара не критичне", - додав він.