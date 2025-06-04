Як курс долара впливає на ціну бензину в Україні: відповідь експерта

Ціни на пальне в Україні формуються виключно зовнішніми факторами - курсом валют та глобальними котируваннями. Залежність ціни від долара дуже висока.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.
"Щоб було зрозуміло, оскільки це важливий фактор, кожна гривня в курсі долара - це приблизно 80 копійок в ціні на бензин або дизельного пального", - сказав він.
Куюн нагадав, що сам світовий ринок працює в доларах. Але в євро встановлено акцизний збір на пальне.
"Тому курс євро безпосередньо теж впливає на ціну, але не так суттєвою. Для ціни на пальне коливання курсу євро до долара не критичне", - додав він.
Курс долара в Україні з початку 2025 року знизився приблизно на 1% - з 42 до 41,6 гривень. Водночас минулого року курс долара зріс на 10,7%
Роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз зросли за 2024 рік. Середні роздрібні ціни 2 січня 2025 року на бензин А-95 склали 55,55 гривень за літр (+4,07 гривень за рік), на дизельне пальне 52,75 гривень за літр (+1,25 гривень), на автогаз 35,41 гривень за літр (+5,58 гривень).
З початку 2025 року ціни на пальне суттєво не змінилися та 30 травня становлять: на бензин А-95 - 54,56 гривні за літр на дизельне пальне 53,54 гривні за літр, на автогаз 35,32 гривні за літр.
У квітні НБУ переглянув прогноз зростання цін на пальне Україні в поточному році у бік зменшення через здешевлення нафти. За прогнозом НБУ, зниження світових цін на нафту частково компенсуватиме подальше збільшення акцизного навантаження.
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