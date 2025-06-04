Как курс доллара влияет на цену бензина в Украине: ответ эксперта

Цены на топливо в Украине формируются исключительно внешними факторами - курсом валют и глобальными котировками. Зависимость цены от доллара очень высока.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.
"Чтобы было понятно, поскольку это важный фактор, каждая гривна в курсе доллара - это примерно 80 копеек в цене на бензин или дизельного топлива", - сказал он.
Куюн напомнил, что сам мировой рынок работает в долларах. Но в евро установлен акцизный сбор на топливо.
"Поэтому курс евро напрямую тоже влияет на цену, но не так существенно. Для цены на топливо колебания курса евро к доллару не критично", - добавил он.
Курс доллара в Украине с начала 2025 года снизился примерно на 1% - с 42 до 41,6 гривен. В то же время в прошлом году курс доллара вырос на 10,7%.
Розничные цены на бензин, дизель и автогаз выросли за 2024 год. Средние розничные цены 2 января 2025 года на бензин А-95 составили 55,55 гривен за литр (+4,07 гривен за год), на дизельное топливо 52,75 гривен за литр (+1,25 гривен), на автогаз 35,41 гривен за литр (+5,58 гривен).
С начала 2025 года цены на топливо существенно не изменились и 30 мая составляют: на бензин А-95 - 54,56 гривны за литр, на дизельное топливо 53,54 гривны за литр, на автогаз 35,32 гривны за литр.
В апреле НБУ пересмотрел прогноз роста цен на топливо Украине в текущем году в сторону уменьшения из-за удешевления нефти. По прогнозу НБУ, снижение мировых цен на нефть частично компенсирует дальнейшее увеличение акцизной нагрузки.
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