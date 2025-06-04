Как курс доллара влияет на цену бензина в Украине: ответ эксперта

"Чтобы было понятно, поскольку это важный фактор, каждая гривна в курсе доллара - это примерно 80 копеек в цене на бензин или дизельного топлива", - сказал он.

Куюн напомнил, что сам мировой рынок работает в долларах. Но в евро установлен акцизный сбор на топливо.

"Поэтому курс евро напрямую тоже влияет на цену, но не так существенно. Для цены на топливо колебания курса евро к доллару не критично", - добавил он.