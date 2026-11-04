Як курс долара та логістика впливають на ціну пального: пояснення експерта Сергія Куюна

Як курс валют впливає на ціну пального

За словами експерта, історична пропорція, за якою зростання курсу долара на 1 гривню призводило до подорожчання літра пального на 80 копійок, наразі дещо змінилася.

"Через те, що вартість пального сильно зросла і розрядність цифр тепер інша, ця пропорція трохи змістилася. Думаю, зараз одна гривня в курсі долара - це близько 60 копійок у ціні пального", - пояснив він.

За словами Куюна, коливання курсу, безумовно, це важлива складова, але коли ціна пального сягає 110 гривень за літр, поточні валютні коливання не є головним драйвером.

"Вимита" оборотка та брак грошей у трейдерів

Головною ж проблемою паливного ринку експерт називає гострий брак обігових коштів у найбільших імпортерів. Це сталося через складну логістику, коли ресурс тижнями та місяцями "заморожений" у дорозі.

"Зараз величезна кількість грошей просто заморожена на етапі транспортування. Щось стоїть у порту, щось налите в цистернах, які повільно рухаються. Буквально минулого тижня я спілкувався з одним із найбільших імпортерів: вони вимушені затримувати розрахунки з підрядниками, бо фізично немає грошей - один потяг із товаром місяць не міг заїхати", - розповів Куюн.

Ситуацію ускладнює й те, що компанії більше не можуть покривати ці прогалини банківськими кредитами - більшість із них уже повністю вичерпали свої кредитні ліміти.

Фрахт подорожчав у рази: глобальна криза логістики

Окрім затримок у русі, критично зросла й сама вартість транспортування. За словами експерта, це глобальний тренд.

Вантажоперевезення танкерами: Якщо торік фрахт судна з Греції до України коштував 20-40 доларів за тонну, то зараз ця цифра сягає 160 доларів за тонну (зростання у 5-6 разів).

Світова тенденція: У світовій вартості нафти логістика зараз складає до 30% (близько 30-40 доларів на барелі при ціні 110 доларів).

Дефіцитні кадри: Через підвищені ризики в гарячих точках (наприклад, Ормузька протока) капітани суден за один короткий рейс можуть заробляти до 150 тисяч доларів.

Усі ці чинники сумарно вимивають з паливного ринку оборотні кошти й чинять колосальний тиск на кінцеві цінники для українських споживачів.