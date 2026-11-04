Ціни на АЗС 4 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

Фото: скільки коштує пальне на АЗС 4 листопада (соцмережі ОККО)

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У середу, 4 листопада, роздрібні ціни на пальне в Україні залишаються на високих позначках. Автогаз продовжив зростання у мережі "Укрнафта", а вартість дизельного пального на АЗС стабільно утримується вище позначки у 100 гривень за літр.

Скільки коштує пальне сьогодні на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.