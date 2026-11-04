Ціни на АЗС 4 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні
У середу, 4 листопада, роздрібні ціни на пальне в Україні залишаються на високих позначках. Автогаз продовжив зростання у мережі "Укрнафта", а вартість дизельного пального на АЗС стабільно утримується вище позначки у 100 гривень за літр.
Скільки коштує пальне сьогодні на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
Черговий стрибок автогазу: Мережа "Укрнафта" підняла вартість скрапленого газу на 1,00 грн/л - до 57,90 грн/л. На більшості великих АЗС (OKKO, WOG, SOCAR) ціна автогазу утримується на межі психологічної позначки в 59,90 грн/л.
Високі ціни на дизель: Стандартне дизельне пальне у мережах коливається від 102,90 грн/л (UPG) до 108,00 грн/л (SOCAR). Преміальні марки ДП сягають 105,90 - 111,00 грн/л.
Бензиновий сегмент: Ціна на стандартний бензин А-95 залишається в діапазоні 88,90-95,90 грн/л. Преміальне пальне коштує від 100,90 грн/л до 105,00 грн/л.
Деталізація цін на АЗС 4 листопада
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 109,90 грн
- ДП Євро: 106,90 грн
- Газ: 59,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 109,90 грн
- ДП Євро-5: 106,90 грн
- Газ: 59,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 105,00 грн
- Бензин NANO 95: 98,90 грн
- Бензин А-95: 95,90 грн
- ДП NANO Extro: 111,00 грн
- ДП NANO: 108,00 грн
- Газ: 59,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДП (Energy): 105,90 грн
- ДП: 103,90 грн
- Газ: 57,90 грн (+1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 92,90 грн
- Бензин A-95: 89,90 грн
- ДП upgDIESEL: 105,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 58,90 грн