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Ціни на АЗС 4 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

06:11 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Ціни на АЗС 4 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні Фото: скільки коштує пальне на АЗС 4 листопада (соцмережі ОККО)
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У середу, 4 листопада, роздрібні ціни на пальне в Україні залишаються на високих позначках. Автогаз продовжив зростання у мережі "Укрнафта", а вартість дизельного пального на АЗС стабільно утримується вище позначки у 100 гривень за літр.

Скільки коштує пальне сьогодні на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Черговий стрибок автогазу: Мережа "Укрнафта" підняла вартість скрапленого газу на 1,00 грн/л - до 57,90 грн/л. На більшості великих АЗС (OKKO, WOG, SOCAR) ціна автогазу утримується на межі психологічної позначки в 59,90 грн/л.

Високі ціни на дизель: Стандартне дизельне пальне у мережах коливається від 102,90 грн/л (UPG) до 108,00 грн/л (SOCAR). Преміальні марки ДП сягають 105,90 - 111,00 грн/л.

Бензиновий сегмент: Ціна на стандартний бензин А-95 залишається в діапазоні 88,90-95,90 грн/л. Преміальне пальне коштує від 100,90 грн/л до 105,00 грн/л.

Ціни на АЗС 4 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні
Фото: ціни на АЗС 4 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 4 листопада

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 109,90 грн
  • ДП Євро: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 109,90 грн
  • ДП Євро-5: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн
  • Бензин А-95: 95,90 грн
  • ДП NANO Extro: 111,00 грн
  • ДП NANO: 108,00 грн
  • Газ: 59,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 105,90 грн
  • ДП: 103,90 грн
  • Газ: 57,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 105,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 58,90 грн

Читайте також: Газ по 60 грн - ще не межа: Куюн пояснив причини стрибка цін на АЗС

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