Как курс доллара и логистика влияют на цену топлива: объяснение эксперта Сергея Куюна

На фоне роста стоимости топлива на украинских АЗС ключевым фактором подорожания остается не только колебание валютного курса, но прежде всего кризис денежного обращения из-за катастрофического подорожания и замедления логистики.
Об этом в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
По словам эксперта, историческая пропорция, по которой рост курса доллара на 1 гривну приводил к подорожанию литра топлива на 80 копеек, несколько изменилась.
"Из-за того, что стоимость топлива сильно выросла и разрядность цифр теперь другая, эта пропорция немного сместилась. Думаю, сейчас одна гривна в курсе доллара - это около 60 копеек в цене топлива", - пояснил он.
По словам Куюна, колебания курса, безусловно, это важная составляющая, но когда цена топлива составляет 110 гривен за литр, текущие валютные колебания не являются главным драйвером.
Главной же проблемой топливного рынка эксперт называет острую нехватку оборотных средств у крупнейших импортеров. Это произошло из-за сложной логистики, когда ресурс неделями и месяцами "заморожен" в пути.
"Сейчас огромное количество денег просто заморожено на этапе транспортировки. Что-то стоит в порту, что-то налитое в медленно движущихся цистернах. Буквально на прошлой неделе я общался с одним из крупнейших импортеров: они вынуждены задерживать расчеты с подрядчиками, потому что физически нет денег - один поезд с товаром месяц не мог заехать", - рассказал он.
Ситуацию усложняет и то, что компании больше не могут покрывать эти пробелы банковскими кредитами - большинство из них уже полностью исчерпали свои кредитные лимиты.
Кроме задержек в движении, критически выросла и сама стоимость транспортировки. По словам эксперта, это глобальный тренд.
Грузоперевозки танкерами: Если в прошлом году фрахт судна из Греции в Украину стоил 20-40 долларов за тонну, то сейчас эта цифра достигает 160 долларов за тонну (рост в 5-6 раз).
Мировая тенденция: В мировой стоимости нефти логистика сейчас составляет до 30% (около 30-40 долларов на баррели при цене 110 долларов).
Дефицитные кадры: Из-за повышенных рисков в горячих точках (например, Ормузский пролив) капитаны судов за один короткий рейс могут зарабатывать до 150 тысяч долларов.
Все эти факторы суммарно вымывают с рынка оборотные средства и оказывают колоссальное давление на конечные ценники для украинских потребителей.