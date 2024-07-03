Як критично важливим підприємствам забронювати своїх працівників: пояснення Мінекономіки

В Україні, на час дії воєнного стану Кабмін запровадив систему бронювання. Забронювати можна працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також критично важливих підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.
Спочатку подаються списки та довідки до Міноборони (або СБУ чи Служби зовнішньої розвідки) для погодження. Після цього, погоджені списки передаються до Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання.
Мінекономіки перевіряє списки і приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міноборони та державного органу. А вже державний орган видає працівнику витяг з наказу Мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК та СП.
Подаються пропозиції щодо визначення підприємства критично важливим до відповідного державного органу. Після чого відбувається погодження Міноборони списків військовозобов’язаних працівників підприємства. А вже погоджені списки подаються до Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання.
Мінекономіки перевіряє списки і приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міноборони та державного органу. Підприємство видає працівнику витяг з наказу Мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК та СП.
Відповідність підприємства не менше ніж трьом критеріям:
Спрощений порядок для певних підприємств - паливно-енергетичний комплекс, управителі будинків, медіа, міжнародні перевезення.
Нагадаємо, 7 червня Кабмін підтримав постанову, згідно з якою послугу бронювання від мобілізації додадуть до сервісу "Дія".
Детальніше про бронювання у "Дії" - у матеріалі РБК-Україна.
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