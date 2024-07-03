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Як критично важливим підприємствам забронювати своїх працівників: пояснення Мінекономіки

Фото: у Мінекономіки пояснили, як забронювати працівників критичних підприємств (facebook com ChernihivTCKtaSP)
Автор: Наталія Кава

В Україні, на час дії воєнного стану Кабмін запровадив систему бронювання. Забронювати можна працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також критично важливих підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

Алгоритм бронювання за списками військовозобов’язаних

Для державних органів:

Спочатку подаються списки та довідки до Міноборони (або СБУ чи Служби зовнішньої розвідки) для погодження. Після цього, погоджені списки передаються до Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання.

Мінекономіки перевіряє списки і приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міноборони та державного органу. А вже державний орган видає працівнику витяг з наказу Мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК та СП.

Для підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності:

Подаються пропозиції щодо визначення підприємства критично важливим до відповідного державного органу. Після чого відбувається погодження Міноборони списків військовозобов’язаних працівників підприємства. А вже погоджені списки подаються до Мінекономіки для прийняття рішення про бронювання.

Мінекономіки перевіряє списки і приймає рішення про бронювання, надсилає його до Міноборони та державного органу. Підприємство видає працівнику витяг з наказу Мінекономіки про бронювання і надсилає повідомлення до ТЦК та СП.

Алгоритм бронювання через портал "Дія"

  • внесення інформації про підприємство через портал "Дія":
  • Мінекономіки перевіряє інформацію та формує "Єдиний перелік";
  • підприємство подає через портал "Дія" список військовозобов’язаних працівників;
  • автоматичне звіряння даних про військовозобов’язаних;
  • автоматичне надання бронювання у разі відповідності даних;
  • формування витягу про бронювання засобами порталу "Дія".

Алгоритм визначення підприємства критично важливим

Відповідність підприємства не менше ніж трьом критеріям:

  • сума податків;
  • сума надходжень;
  • стратегічне значення;
  • рівень середньої ЗП;
  • відсутність заборгованості.

Спрощений порядок для певних підприємств - паливно-енергетичний комплекс, управителі будинків, медіа, міжнародні перевезення.

Електронне бронювання

Нагадаємо, 7 червня Кабмін підтримав постанову, згідно з якою послугу бронювання від мобілізації додадуть до сервісу "Дія".

Детальніше про бронювання у "Дії" - у матеріалі РБК-Україна.

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