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Как критически важным предприятиям забронировать своих работников: объяснение Минэкономики

Фото: в Минэкономики объяснили, как забронировать работников критических предприятий (facebook com ChernihivTCKtaSP)
Автор: Наталья Кава

В Украине во время действия военного положения, Кабмин ввел систему бронирования. Забронировать можно работников органов государственной власти и местного самоуправления, а также важных предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство экономики Украины.

Алгоритм бронирования по спискам военнообязанных

Для государственных органов:

Сначала подаются списки и справки Минобороны (или СБУ или Службы внешней разведки) для согласования. После этого, согласованные списки передаются Минэкономики для принятия решения о бронировании.

Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Миноборону и государственный орган. А уже государственный орган выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и отправляет сообщения в ТЦК и СП.

Для предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности:

Предлагаются предложения по определению предприятия критически важным в соответствующий государственный орган. После чего идет согласование Минобороны списков военнообязанных работников предприятия. А согласованные списки подаются в Минэкономики для принятия решения о бронировании.

Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Миноборону и государственный орган. Предприятие выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и отправляет сообщения в ТЦК и СП.

Алгоритм бронирования через портал "Дія"

  • внесение информации о предприятии через портал "Дія":
  • Минэкономики проверяет информацию и формирует "Единый список";
  • предприятие представляет через портал "Дія" список военнообязанных работников;
  • автоматическая сверка данных о военнообязанных;
  • автоматическое предоставление бронирования при соответствии данных;
  • формирование подъемника о бронировании средствами портала "Дія".

Алгоритм определения предприятия критически важен

Соответствие предприятия не менее чем трем критериям:

  • сумма налогов;
  • сумма поступлений;
  • стратегическое значение;
  • уровень средней ЗУ;
  • отсутствие задолженности.

Упрощенный порядок для определенных предприятий – топливно-энергетический комплекс, управляющие домов, медиа, международные перевозки.

Электронное бронирование

Напомним, 7 июня Кабмин поддержал постановление, согласно которому услуга бронирования от мобилизации будет добавлена в сервис "Дії".

Детальнее о бронировании в "Дії" - в материале РБК-Украина.

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