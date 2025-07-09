Як ковтнути пігулку без води? Фармацевт розкрив несподіваний спосіб

Як ковтнути таблетку без води?

На щастя, фармацевт Едуардо Паломера поділився трьома корисними порадами, які допоможуть полегшити процес ковтання пігулок, не впливаючи на їхню дію.

Забудьте про воду, оберіть густий напій

За словами Паломери, перша порада - "не використовувати воду, а натомість обрати густіший напій, як рідкий йогурт або фруктове пюре".

На відміну від води, ці продукти мають більшу густину, що сприяє руху пігулки під час ковтання, полегшуючи її проходження.

Правильне положення голови

Ще один ефективний трюк стосується способу ковтання.

"Введіть пігулку разом з невеликою кількістю води в рот, покладіть її на язик і нахиліть підборіддя, доки воно не торкнеться грудей", - радить фармацевт.

У такому положенні ковтання стає значно легшим.

Він навіть пропонує спробувати цей метод без пігулки, лише зі слиною, щоб перевірити його ефективність.

"Спробуйте це прямо зараз, лише зі слиною, і ви побачите, наскільки легше ковтати в цьому положенні", - зауважує Паломера.

Подрібнення як крайній захід

Якщо попередні поради не допомагають, Паломера пропонує подрібнити пігулку, але лише за умови, що на упаковці не зазначено, що це таблетки з контрольованим вивільненням або зі стійким покриттям.

Подрібнену пігулку можна розчинити в невеликій кількості води та випити, як порошок.

"Сподіваюся, ці поради допоможуть вам більше не страждати, ковтаючи пігулку", - додав він.