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Як Костюк напарниці українки нічого протиставити не змогла: відео

Фото: Марта Костюк поступилася в двох сетах (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк зачохлила ракетку на чвертьфінальній стадії турніру в австралійській Аделаїді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Adelaide International, 1/4 фіналу

Костюк – Остапенко – 0:2 (5:7, 3:6)

 

 

Молода українка в двох сетах поступилася латвійській тенісистці Єлені Остапенко. Звична партнерка Людмили Кіченок у парному розряді отримала 6-й номер посіву на Adelaide International та вже вибила переможницю WTA Finals-2022 Гарсію. Не впоралася з нею і Костюк.

Після рівного початку зустрічі Остапенко оформила брейк у шостому геймі. Стратегічну перевагу балтійки, однак, вдалося нівелювати в дев'ятому. Костюк взяла очко на подачі опонетки та вирівняла становище. Та коли з'явилася перспектива тай-брейку, то українка програла "під нуль" і власну подачу, і сет.

Такий перебіг подій дався взнаки в другій партії. З двома брейками проти одного Остапенко швидко повела 4:1 та свого вже не віддала. Костюк змогла взяти ще два пункти на власних подачах, але до справжнього камбеку справа так і не дійшла. Далі йде латвійка.

У півфіналі Остапенко зустрінеться з нейтральною росіянкою Єкатєріною Александровою. Остання несподівано вибила зі змагань третю ракетку світу Єлену Рибакіну (Казахстан). Загальний призовий фонд турніру в Аделаїді склав понад 920 тисяч доларів.

До слова, раніше Ястремська та ще дві українки пробилися у фінал кваліфікації Australian Open.

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Марта КостюкТеннис