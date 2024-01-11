Как Костюк напарнице украинки ничего противопоставить не смогла: видео

Adelaide International, 1/4 финала

Костюк – Остапенко – 0:2 (5:7, 3:6)

Молодая украинка в двух сетах уступила латвийской теннисистке Елене Остапенко. Привычная партнерша Людмилы Киченок в парном разряде получила 6-й номер посева на Adelaide International и уже выбила победительницу WTA Finals-2022 Гарсию. Не справилась с ней и Костюк.

После ровного начала встречи Остапенко оформила брейк в шестом гейме. Стратегическое преимущество балтийки, однако, удалось нивелировать в девятом. Костюк взяла очко на подаче оппонетки и выровняла положение. Но когда появилась перспектива тай-брейка, то украинка проиграла "под ноль" и собственную подачу, и сет.

Такой ход событий сказался во второй партии. С двумя брейками против одного Остапенко быстро повела 4:1 и своего уже не отдала. Костюк смогла взять еще два пункта на собственных подачах, но до настоящего камбэка дело так и не дошло. Далее следует латышка.

В полуфинале Остапенко встретится с нейтральной россиянкой Екатериной Александровой. Последняя неожиданно выбила из соревнований третью ракетку мира Елену Рыбакину (Казахстан). Общий призовой фонд турнира в Аделаиде составил свыше 920 тысяч долларов.