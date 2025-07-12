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Как комфортно спать во время летней жары: 5 проверенных способов, которые действительно работают

Суббота 12 июля 2025 12:21
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Как комфортно спать во время летней жары: 5 проверенных способов, которые действительно работают Фото: Как хорошо спать даже во время жары (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Летние ночи, особенно когда столбик термометра не желает опускаться ниже +25°C, могут превратиться в настоящую пытку. Жара не дает уснуть, вызывает дискомфорт, приводит к обезвоживанию и общей усталости.

РБК-Украина рассказывает о 5 проверенных способах хорошо спать во время жары.

Охладите спальню в течение дня

Самое первое правило - не дайте жаре проникнуть в комнату. В течение дня, особенно в часы пиковой жары (с 11:00 до 17:00-18:00), держите окна и балконные двери закрытыми, а плотно закрытые шторы или жалюзи станут вашими лучшими помощниками.

Это поможет заблокировать солнечные лучи и горячий воздух, сохраняя прохладу внутри. Когда же температура на улице начнет спадать (вечером или ночью), откройте окна настежь, чтобы создать сквозняк и выпустить накопленное за день тепло.

Создайте "эффект ветерка"

Просто гонять горячий воздух вентилятором - неэффективно. Чтобы он действительно помогал охладиться, используйте его с умом. Разместите вентилятор так, чтобы он не просто создавал поток воздуха, а работал на охлаждение. Отличный лайфхак - поставьте миску со льдом или холодной водой перед вентилятором. Испарение льда будет создавать эффект "кондиционера", подавая к вам более прохладный воздух.

Охладите себя перед сном

Снижение температуры тела перед тем, как лечь в постель, - ключевой момент. Примите прохладный (не ледяной!) душ непосредственно перед сном. Это поможет смыть пот и снизить температуру тела. Или же смочите полотенце в холодной воде (можно даже добавить несколько кубиков льда) и приложите его к пульсирующим точкам: запястьям, шее, подмышкам. Это поможет быстро охладить кровь.

Еще один вариант - наполните резиновую грелку холодной водой (или заморозьте ее) и положите в постель у ног или под подушку.

Правильная гидратация и легкий рацион

Обезвоживание усиливает ощущение жары и ухудшает сон. Пейте много воды в течение дня, но старайтесь ограничить большие объемы жидкости непосредственно перед сном, чтобы избежать ночных пробуждений для похода в туалет. Избегайте алкоголя и кофеина вечером, поскольку они обладают мочегонным эффектом и могут нарушать сон.

Также важно откорректировать свой рацион: откажитесь от тяжелой, жирной и острой пищи на ужин, ведь ее переваривание выделяет много тепла. Отдайте предпочтение легким продуктам, таким как салаты, фрукты, йогурт или холодные супы.

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В материале использованы следующие источники: Health, The Sun.

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