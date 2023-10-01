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Як за кілька кліків перевірити продовження строку перебування в Україні: інструкція

Фото: як за кілька кліків перевірити продовження строку перебування в Україні (freepik)
Автор: Сергій Пишкін

Державна міграційна служба запровадила сервіс для перевірки продовження строку перебування або тимчасового проживання в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Перевірити дійсність відміток про продовження строку перебування та тимчасового проживання можна за допомогою електронного сервісу за посиланням

Що необхідно для перевірки: 

  • ввести дані паспортного документа іноземця або особи без громадянства;
  • ввести № запису, який зазначено на штампі, проставленому в паспортному документі Державною міграційною службою України.

В результаті перевірки можна побачити актуальний статус відмітки, а саме: 

  • продовжено строк перебування до /дата/ - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк перебування продовжено до зазначеної дати.
  • продовжено строк тимчасового проживання до /дата/ - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк тимчасового проживання продовжено до зазначеної дати.
  • скорочено строк перебування до /дата/ - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк перебування скорочено до зазначеної дати.
  • скасовано продовження строку перебування - дійсність відмітки ДМС (№ запису на штампі) підтверджено, строк продовження перебування скасовано.
  • інформації не знайдено - інформація щодо дійсності відмітки ДМС (№ запису на штампі) не підтверджено.

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Міністерство внутрішніх справ України