Как за несколько кликов проверить продление срока пребывания в Украине: инструкция
Фото: как за несколько кликов проверить продление срока пребывания в Украине (freepik)
Государственная миграционная служба ввела сервис по проверке продления срока пребывания или временного проживания в Украине.
Проверить действительность отметок о продлении срока пребывания и временного проживания можно с помощью электронного сервиса по ссылке.
Что необходимо для проверки:
- ввести данные паспортного документа иностранца или лица без гражданства;
- ввести № записи, который указан на штампе, проставленном в паспортном документе Государственной миграционной службой Украины.
В результате проверки можно увидеть актуальный статус отметки, а именно:
- продлен срок пребывания до /дата/ - действительность отметки ГМС (№ записи на штампе) подтверждена, срок пребывания продлен до указанной даты.
- продлен срок временного проживания до /дата/ - действительность отметки ГМС (№ записи на штампе) подтверждена, срок временного проживания продлен до указанной даты.
- сокращен срок пребывания до /дата/ - действительность отметки ГМС (№ записи на штампе) подтверждена, срок пребывания сокращен до указанной даты.
- отменено продление срока пребывания - действительность отметки ГМС (№ записи на штампе) подтверждена, срок продления пребывания отменен.
- информации не найдено - информация о действительности отметки ГМС (№ записи на штампе) не подтверждена.