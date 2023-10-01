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Как за несколько кликов проверить продление срока пребывания в Украине: инструкция

Фото: как за несколько кликов проверить продление срока пребывания в Украине (freepik)
Автор: Сергей Пышкин

Государственная миграционная служба ввела сервис по проверке продления срока пребывания или временного проживания в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Проверить действительность отметок о продлении срока пребывания и временного проживания можно с помощью электронного сервиса по ссылке

Что необходимо для проверки: 

  • ввести данные паспортного документа иностранца или лица без гражданства;
  • ввести № записи, который указан на штампе, проставленном в паспортном документе Государственной миграционной службой Украины.

В результате проверки можно увидеть актуальный статус отметки, а именно: 

  • продлен срок пребывания до /дата/ - действительность отметки ГМС (№ записи на штампе) подтверждена, срок пребывания продлен до указанной даты.
  • продлен срок временного проживания до /дата/ - действительность отметки ГМС (№ записи на штампе) подтверждена, срок временного проживания продлен до указанной даты.
  • сокращен срок пребывания до /дата/ - действительность отметки ГМС (№ записи на штампе) подтверждена, срок пребывания сокращен до указанной даты.
  • отменено продление срока пребывания - действительность отметки ГМС (№ записи на штампе) подтверждена, срок продления пребывания отменен.
  • информации не найдено - информация о действительности отметки ГМС (№ записи на штампе) не подтверждена.

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Министерство внутренних дел Украины