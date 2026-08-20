Як в Києві допомагатимуть літнім та маломобільним людям взимку: у мерії розкрили деталі

При потребі - можна перебратися в інше житло

У Києві понад 160 тисяч дорослих і 16 тисяч дітей з інвалідністю. А ще 26 тисяч одиноких киян старшого віку перебувають у полі соціальної системи та отримують соцпослуги. Але це не означає, що всім їм потрібне переміщення.

"Зараз ми визначаємо не кількість людей, а їхні конкретні потреби. Комусь достатньо буде допомоги вдома – харчуванням, теплим набором, додатковими візитами соцпрацівника. А для когось найбезпечнішим рішенням може стати тимчасове переміщення. Це можуть бути соцзаклади, геріатричні пансіонати, медичні установи або спеціально підготовлені міські приміщення", - розповіла Хонда.

За її словами, на даний момент бажання переміститися висловили 1200 пенсіонерів та 400 дітей з інвалідністю, разом із тим триває збір даних про всіх, хто може потребувати допомоги.

"Наразі бажання в разі необхідності тимчасово переміститися висловили більше 1200 одиноких людей старшого віку. Серед дітей з інвалідністю – близько 400 дітей. І це не остаточна цифра. Зараз триває верифікація, і ми маємо зрозуміти не лише потенційну потребу, а й готовність конкретної людини переміщуватися", - пояснила заступниця голови КМДА.

Вона додала, що одним із головних висновків минулої зими була важливість знання фактичного перебування людини, яка може потребувати допомоги.

"Адже є багато людей, які фактично проживають у будинках, але не користуються соціальними послугами. Не стоять на обліку/не перебувають під супроводом Управління соцзахисту, терцентрів. Відповідно – система їх не бачить", - зазначила чиновниця.

Збирають дані про необхідність допомоги

Вона наголосила, що місто заздалегідь з'ясовує: чи має людина родичів, до яких може у кризовій ситуації переїхати або ж готова переміститися до закладів КМДА.

"Минулої зими ми мали понад 3 тисячі відмов від тимчасового переміщення – навіть у випадках, коли для людини вже було підготовлено місце і транспорт. Тому зараз ми заздалегідь з'ясовуємо: чи має людина родичів, до яких може у кризовій ситуації переїхати або ж готова переміститися до наших закладів", - пояснює Хонда.

Вона наголосила на тому, що для того, щоб розгорнути додаткові місця для переміщення, треба завчасно закупити ліжка, ковдри, подушки, розрахувати продукти харчування хоча б на мінімальний період часу.

"Тобто це планова робота, до якої треба готуватись. Ми й надалі працюватимемо з наповненням бази, щоб кожна людина не лишилася в біді", - каже чиновниця.

Не тільки житло, а й соціальні послуги

Також вона зазначила, що КМДА забезпечує на просто приміщення, а й соціальні послуги – харчування, медсупровід, догляд, дозвілля та транспорт.

Київський міський центр соціальних послуг вже створив умови для перебування дітей з інвалідністю та одиноких осіб старшого віку, міські геріатричні пансіонати визначили додаткові місця, також вже готові два міські центри реабілітації для кризового перебування дітей та дорослих з інвалідністю.

"Це не лише ліжко і дах над головою. Людині забезпечують тепло, харчування, соціальний і за потреби медичний супровід, психологічну підтримку, догляд, дозвілля та транспорт", - пояснила заступниця голови КМДА.