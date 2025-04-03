Як керувати авто з причепом: ТОП-5 основних правил

Буксируванню причепа недаремно присвячені окремі глави Правил дорожнього руху, а в деяких випадках воно навіть потребує особливої категорії прав. Важлива відмінність у тому, що машина з навантаженим причепом поводиться зовсім не так, як машина з таким самим вантажем всередині кузову. Тому управлінню автопотягом (а саме так класифікують легковик з причепом українські ПДР) треба навчатись і теоретично, і практично.

Чому з причепом гірше

Так, причеп додатково навантажує автомобіль і, образно кажучи, його водія. Тому досвідчені автомобілісти, навіть маючи причепа, за найменшої змоги намагаються умістити весь вантаж в машині і не чіпляти позаду важкого "хвоста". Проте, звісно, є випадки, коли без причепа не обійтися: бувають вантажі громіздкі, важкі, брудні тощо. А значить, до користування причепом треба бути готовим, і щоб опанувати цією майстерністю, доведеться дечому навчитись. І ось які нюанси треба врахувати.

Авто тепер суттєво важче. Маючи позаду причеп, ви будете керувати транспортним засобом, в половину важчим за одиночну машину. Збільшена маса проявляється і під час спокійної їзди, а при енергійних маневрах чи у нештатних ситуаціях відмінності стають просто критичними. До цього слід бути готовим, коли доведеться різко гальмувати або активно обертати кермо. Власне, в ідеалі подібних дій треба уникати.

Автомобіль довгий і гнучкий. Причеп попри шарнірне з’єднання становить одне ціле з машиною, тож для водія ускладняються всі маневри. Удвічі довшим потягом важче задкувати та вписуватися у вузькі проїзди, але головна загроза не в цьому. Довгий і "гнучкий" транспортний засіб нестабільно веде себе при швидкому русі – і по автобану, і по нерівний дорозі. Зокрема, автопотяг може "розгойдати" у поперечному напрямку або "скласти" при гальмуванні. Цей чинник також проявляється при обгоні: оскільки динаміка важкої машини буде гіршою і сама вона удвічі довша, на зустрічній смузі ви будете перебувати приблизно утричі довше.

Розміщення вантажу. Легковий причеп – фактично напівпричеп, адже своєю передньою частиною він лежить на машині. Відтак, важливо слідкувати за правильним розташуванням вантажу в межах платформи причепа. Центр навантаження має припадати на вісь причепа, або між осями, коли причеп має дві наближені осі. Якщо це правило порушити, задня вісь машини буде або перевантажена, або розвантажена. І перше, і друге недобре, бо призводить до порушення керованості автомобіля. Дуже небезпечно, якщо розподіл ваги порушиться під час руху, тож вантаж слід надійно фіксувати в потрібному місці причепа.

Швидкість руху. Згідно Правил дорожнього руху України (п. 12.6 Правил), легкове авто з причепом може їхати не швидше ніж 80 км/год. І це цілком виправдано, якщо зважити на згадані вище ризики. Зі свого боку бувалі водії вважають, що маючи на буксирі причеп, треба рухатись зі швидкістю меншою хоча б на 20 км/год у порівнянні з рухом за тих же умов самою машиною без "хвостика".

Категорія в правах. В багатьох випадках при буксируванні причепа легковиком можна обійтися стандартними правами категорії В. Але для цього реальна маса причепа не повинна перевищувати 750 кг (п. 2.13 ПДР України). В принципі, можна буксирувати причеп і більш важкий, але машина (порожня), яка виступає тягачем, не може важити менше причепа, і сумарна маса автопотяга при тому не може перевищувати 3500 кг. Ці 3,5 тони визначаються як сума дозволеної максимальної маси машини і дозволеної максимальної маси причепа (згідно постанови КМ № 340 від 08.05.1993).

Коротко

Крім розуміння фізики руху і знання правил керування водієві потрібні ще навички їзди з причепом. Отримати які можна тільки внаслідок предметних тренувань. І практикуватись варто не під час конкретних перевезень із завантаженим причепом, а влаштувавши кілька спеціальних виїздів на певний вільний майданчик і на вільні від іншого транспорту вулиці.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.