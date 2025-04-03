Как управлять авто с прицепом: ТОП-5 основных правил

Буксировке прицепа недаром посвящены отдельные главы Правил дорожного движения, а в некоторых случаях она даже требует особой категории прав. Важное отличие в том, что машина с груженым прицепом ведет себя совсем не так, как машина с таким же грузом внутри кузова. Поэтому управлению автопоездом (а именно так классифицируют легковушку с прицепом украинские ПДД) надо учиться и теоретически, и практически.

Почему с прицепом хуже

Да, прицеп дополнительно нагружает автомобиль и, образно говоря, его водителя. Поэтому опытные автомобилисты, даже имея прицеп, при малейшей возможности стараются уместить весь груз в машине и не цеплять сзади тяжелого "хвоста". Однако, конечно, есть случаи, когда без прицепа не обойтись: бывают грузы громоздкие, тяжелые, грязные и т.д. А значит, к пользованию прицепом надо быть готовым, и чтобы овладеть этим мастерством, придется кое-чему научиться. И вот какие нюансы надо учесть.

Авто теперь существенно тяжелее. Имея позади прицеп, вы будете управлять транспортным средством, в половину тяжелее одиночной машины. Увеличенная масса проявляется и во время спокойной езды, а при энергичных маневрах или в нештатных ситуациях различия становятся просто критическими. К этому следует быть готовым, когда придется резко тормозить или активно вращать руль. Собственно, в идеале подобных действий надо избегать.

Автомобиль длинный и гибкий. Прицеп, несмотря на шарнирное соединение, составляет одно целое с машиной, поэтому для водителя усложняются все маневры. Вдвое длиннее поездом труднее пятиться и вписываться в узкие проезды, но главная угроза не в этом. Длинное и "гибкое" транспортное средство нестабильно ведет себя при быстром движении - и по автобану, и по неровной дороге. В частности, автопоезд может "раскачать" в поперечном направлении или "сложить" при торможении. Этот фактор также проявляется при обгоне: поскольку динамика тяжёлой машины будет хуже и сама она вдвое длиннее, на встречной полосе вы будете находиться примерно втрое дольше.

Размещение груза. Легковой прицеп - фактически полуприцеп, ведь своей передней частью он лежит на машине. Следовательно, важно следить за правильным расположением груза в пределах платформы прицепа. Центр нагрузки должен приходиться на ось прицепа, или между осями, когда прицеп имеет две приближенные оси. Если это правило нарушить, задняя ось машины будет либо перегружена, либо разгружена. И первое, и второе нехорошо, так как приводит к нарушению управляемости автомобиля. Очень опасно, если распределение веса нарушится во время движения, поэтому груз следует надежно фиксировать в нужном месте прицепа.

Скорость движения. Согласно Правил дорожного движения Украины (п. 12.6 Правил), легковое авто с прицепом может ехать не быстрее 80 км/ч. И это вполне оправдано, если учесть упомянутые выше риски. Со своей стороны бывалые водители считают, что имея на буксире прицеп, надо двигаться со скоростью меньшей хотя бы на 20 км/ч по сравнению с движением при тех же условиях самой машиной без "хвостика".

Категория в правах. Во многих случаях при буксировке прицепа легковушкой можно обойтись стандартными правами категории В. Но для этого реальная масса прицепа не должна превышать 750 кг (п. 2.13 ПДД Украины). В принципе, можно буксировать прицеп и более тяжелый, но машина (пустая), которая выступает тягачом, не может весить меньше прицепа, и суммарная масса автопоезда при том не может превышать 3500 кг. Эти 3,5 тонны определяются как сумма разрешенной максимальной массы машины и разрешенной максимальной массы прицепа (согласно постановления КМ № 340 от 08.05.1993).

Вкратце

Кроме понимания физики движения и знания правил управления водителю нужны еще навыки езды с прицепом. Получить которые можно только в результате предметных тренировок. И практиковаться стоит не во время конкретных перевозок с загруженным прицепом, а устроив несколько специальных выездов на определенную свободную площадку и на свободные от другого транспорта улицы.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.