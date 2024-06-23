Как из оккупации выехать в Украину: инструкция от Минреинтеграции

Для эвакуации с временно оккупированных территорий или РФ граждане Украины могут воспользоваться пунктом пропуска Колотиловка (Россия) - Покровка (Украина).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что там переселенцев встретят волонтеры и бесплатно перевезут в Сумы.

Следует заметить, что эвакуация осуществляется бесплатно. Для эвакуированных лиц предусмотрены социальные гарантии. В частности, безвозмездное жилье в местах компактного проживания, финансовая, психологическая и медицинская помощь.

Куда можно обращаться

В Минреинтеграции объяснили, что если вы или ваши родные оказались среди депортированных, о желании эвакуироваться можно сообщить:

с помощью вебпортала горячей линии 15-48;

через чат-бот в Telegram;

через электронный ящик: 1548@minre.gov.ua.

Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33.

Поддержка переселенцев

Стоит отметить, что выехавшие из оккупации на подконтрольную территорию Украины украинцы могут оформить выплаты.