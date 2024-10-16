Як із настанням холодів змінюватиметься характер бойових дій на фронті: думка експерта

На думку військового експерта Олексія Гетьмана, до настання морозів росіяни будуть тиснути стільки, наскільки вистачить сил. Але через погодні умови можуть знизити активність наземних операцій, а для підтримки інтенсивності - збільшити атаки з повітря.

"Хоча є інформація про те, що за пів року наступів підготовлений ресурс практично вичерпано. Не людський, а загальний ресурс. Простим додаванням людей неможливо наростити наступальні сили. Для цього треба зупинитися і знову підготуватися, як вони робили раніше", - наголосив він.

Щодо можливих несподіваних ударів, щоб прорвати фронт у якомусь конкретному місці, то, за словами експерта, така ймовірність близька до нуля.

"За рахунок чого противник може прорвати фронт, коли немає чим? Коли почалася наша Курська операція, вони одразу зняли війська з Харківського напрямку. А тепер заговорили про північнокорейців. Якщо є резерви, навіщо знімати війська з фронту? Якщо для того, щоб зупинити наш наступ, довелося все це робити, це означає, що їм просто немає чим закрити курську ділянку. Тому передумов для прориву я не бачу. У росіян немає для цього ресурсів, інакше вони б їх застосували", - зазначив Гетьман.