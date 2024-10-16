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Как с наступлением холодов будет меняться характер боевых действий на фронте: мнение эксперта

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

С наступлением холодов российские войска могут снизить активность наземных операций. В то же время для поддержания интенсивности оккупанты, скорее всего, увеличат атаки с воздуха.

По мнению военного эксперта Алексея Гетьмана, до наступления морозов россияне будут давить столько, насколько хватит сил. Но из-за погодных условий могут снизить активность наземных операций, а для поддержания интенсивности - увеличить атаки с воздуха.

"Хотя есть информация о том, что за пол года наступлений подготовленный ресурс практически исчерпан. Не человеческий, а общий ресурс. Простым добавлением людей невозможно нарастить наступательные силы. Для этого нужно остановиться и снова подготовиться, как они делали раньше", - подчеркнул он.

Что касается возможных неожиданных ударов, чтобы прорвать фронт в каком-то конкретном месте, то, по словам эксперта, такая вероятность близка к нулю.

"За счет чего противник может прорвать фронт, когда нечем? Когда началась наша Курская операция, они сразу сняли войска с Харьковского направления. А теперь заговорили о северокорейцах. Если есть резервы, зачем снимать войска с фронта? Если для того, чтобы остановить наше наступление, пришлось все это делать, это значит, что им просто нечем закрыть курский участок. Поэтому предпосылок для прорыва я не вижу. У россиян нет для этого ресурсов, иначе они бы их применили", - отметил Гетьман.

Россияне не готовятся к зиме

Напомним, на днях в ВСУ рассказали, что российские войска не готовятся к зиме на фронте. Вместо этого оккупанты пытаются достичь поставленных целей до морозов.

В частности, российские захватчики используют артиллерию, FPV-дроны и другие имеющиеся средства поражения, чтобы в надежде достичь каких-либо целей к морозам.

Тем временем украинские войска в отличие от врага проводят меры подготовки к предстоящей зиме. Поэтому россиянам будет гораздо труднее штурмовать украинские позиции с наступлением морозов.

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