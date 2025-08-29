Як iPhone захищає зір: прості налаштування, які потрібно знати кожному

True Tone

Екран iPhone здатний показувати яскраві та насичені кольори, але вони не завжди відповідають навколишньому світлу. Якщо вам коли-небудь здавалося, що екран уночі надто різкий або дивно блакитний під час читання в приміщенні, увімкнення True Tone може істотно допомогти.

Функція True Tone дає змогу iPhone зчитувати освітленість навколо і підлаштовувати тон екрана під навколишнє середовище. Уявіть, що ви сидите в затишній кав'ярні з теплим жовтим світлом.

Без True Tone екран може світитися різким білим світлом, яке здається чужорідним. З увімкненою функцією дисплей пом'якшується і природно гармонує з навколишнім оточенням.

Щоб увімкнути True Tone, перейдіть до Налаштувань, Екран і яскравість та активуйте перемикач поруч з опцією. Ви майже не помітите роботу цієї функції, зате ваші очі втомлюватимуться набагато менше під час гортання додатків і сайтів.

Автояскравість

Протягом дня освітленість навколо змінюється, і постійно регулювати яскравість екрана втомлює. На сонці екран здається тьмяним, а в приміщенні - занадто яскравим.

Увімкнення Автояскравості знімає цю турботу. Сенсори iPhone автоматично підлаштовують яскравість під навколишнє світло. Увімкнути функцію можна через Налаштування, Універсальний доступ, Екран і розмір тексту, потім активуйте Автояскравість.

На вулиці екран стане яскравішим, щоб ви бачили все чітко, а в затемненій кімнаті - приглушиться, щоб очі не перенапружувалися. Крім того, функція допомагає економити заряд батареї.

Screen Distance (Відстань до екрана)

Усі ми іноді тримаємо телефон занадто близько до очей - чи то читання статті, чи то гра. Тривале використання телефону на близькій відстані може спричинити зорове напруження.

Функція Screen Distance використовує камеру TrueDepth (та сама, що для Face ID) для контролю дистанції. Якщо iPhone тримати ближче 30 см до обличчя занадто довго, він м'яко нагадає відсунути пристрій.

З'являється повідомлення "iPhone може бути занадто близько", після чого потрібно відсунути телефон і натиснути кнопку "Продовжити".

Ця функція особливо корисна, якщо діти користуються вашим iPhone - екран заблокується, поки пристрій не буде на безпечній відстані, що знижує ризик розвитку короткозорості.

Night Shift

Якщо ви використовуєте телефон вночі для пошти, читання або соціальних мереж, яскраве синє світло заважає заснути. Night Shift зміщує кольори дисплея в теплі відтінки після заходу сонця.

Це знижує синє світло, яке порушує сон і стомлює очі. Уявіть м'яке світло лампи - комфортне та ненапружене для очей.

Night Shift можна налаштувати автоматично із заходу до світанку або задати свій годинник. Вмикається через Налаштування, Екран і яскравість, Night Shift. Регулюйте температуру кольору за допомогою повзунка і відчуйте різницю одразу - нічне використання телефона стане комфортнішим і безпечнішим для зору.

Зменшення яскравості білого (Reduce White Point)

У повній темряві екран iPhone іноді здається занадто яскравим, навіть на мінімальному налаштуванні яскравості. Особливо це помітно на додатках і веб-сторінках з переважанням білого фону.

Функція Reduce White Point пом'якшує інтенсивність яскравих кольорів на дисплеї. Замість сліпуче білих тонів, схожих на маленькі прожектори, кольори стають м'якшими для очей, залишаючись при цьому чіткими і читабельними. Вона особливо корисна в умовах низької освітленості, коли навіть невеликий відблиск може дратувати очі.

Щоб увімкнути функцію, перейдіть у Налаштування, Універсальний доступ, Екран і розмір тексту, активуйте Reduce White Point і налаштуйте інтенсивність за смаком.

Оскільки функція затемнює яскраві кольори, вона малоефективна вдень. Можна створити автоматизацію, щоб вмикати її ввечері та вимикати вдень. Так екран iPhone ніколи не буде занадто різким для очей вночі.

Зменшення прозорості (Reduce Transparency)

В iOS Apple використовує ефекти матового скла і напівпрозорі меню по всій системі. В iOS 26 прозорість стала ще більш помітною завдяки ефекту Liquid Glass. Хоча напівпрозорий дизайн за кнопками, віджетами та сповіщеннями має гарний вигляд, він може ускладнювати читання тексту і поступово втомлювати очі.

Увімкнення функції Reduce Transparency прибирає ці ефекти і підвищує контраст на iPhone. Кнопки і фони стають щільнішими, і очам не доводиться постійно обробляти багатошарову візуалізацію.

Текст стає легше читати з першого погляду, що допомагає зменшити зорове напруження. Для увімкнення перейдіть у Налаштування, Універсальний доступ, Екран і розмір тексту та активуйте Reduce Transparency. Різниця в чіткості помітна одразу.

Зменшення руху (Reduce Motion)

Не тільки прозорі ефекти стомлюють очі. В iOS використовується безліч анімацій: додатки "стрибають" на екран, плавні переходи під час відкриття папок або перемикання між додатками. Вони мають гарний вигляд, але під час тривалого використання iPhone можуть стомлювати очі.

Функція Reduce Motion скорочує ці анімації та замінює їх простішими і м'якшими ефектами. Сторінки з'являються і зникають поступово замість масштабування і зсуву.

Щоб увімкнути, перейдіть у Налаштування, Універсальний доступ, Рух і активуйте Reduce Motion. iPhone, як і раніше, буде динамічним, але набагато м'якшим для очей. На старих моделях ця функція також може зробити навігацію помітно швидшою.