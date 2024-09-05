Як хотів Бандера: на гривнях з'явиться головне патріотичне гасло України

Національний банк модифікує дизайн банкнот та додасть на них патріотичне гасло України. Це достатньо швидкий і важливий крок.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню LIGA.net .

"На кожній банкноті тепер міститиметься гасло сучасної України, відоме у всьому світі: "Слава Україні! Героям слава!"" - сказав він.

Як зазначив Пишний, українці зараз вітаються цими словами, світові лідери вже вивчили, як вони вимовляються українською.

"Це наше гасло! Як і передбачав Степан Бандера, прийшов той час "… коли один скаже: "Слава Україні!", а мільйони відповідатимуть: "Героям слава!" - додав голова НБУ.

Заміна копійок на шаги

Нагадаємо, згідно з статтею 99 Конституції, грошовою одиницею України є гривня, яка була введена в обіг 2 вересня 1996 року. Національний банк України ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг".

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, ця ідея просто чекала свого часу. "І цей час, я вважаю, настав. Бо це нонсенс, що на третій рік повномасштабної війни в українському грошовому обігу залишається те, що поєднує нас із колоніальним минулим. Адже копійка зараз лишається виключно "на болотах", в Білорусі, Придністров'ї і у нас", - повідомив Пишний.

Пишний повідомив, що у 2025 році може бути викарбовано близько 20 млн монет номіналом 50 шагів, а жодних додаткових витрат з державного бюджету не буде. карбування шагів і вилучення копійок відбуватиметься поступово, вони перебуватимуть у обігу паралельно кілька років. Тож жодних хвилювань щодо їх обміну у населення не виникне.