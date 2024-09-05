ua en ru
Чт, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як хотів Бандера: на гривнях з'явиться головне патріотичне гасло України

Україна, Четвер 05 вересня 2024 08:57
UA EN RU
Як хотів Бандера: на гривнях з'явиться головне патріотичне гасло України Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк модифікує дизайн банкнот та додасть на них патріотичне гасло України. Це достатньо швидкий і важливий крок.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню LIGA.net.

"На кожній банкноті тепер міститиметься гасло сучасної України, відоме у всьому світі: "Слава Україні! Героям слава!"" - сказав він.

Як зазначив Пишний, українці зараз вітаються цими словами, світові лідери вже вивчили, як вони вимовляються українською.

"Це наше гасло! Як і передбачав Степан Бандера, прийшов той час "… коли один скаже: "Слава Україні!", а мільйони відповідатимуть: "Героям слава!" - додав голова НБУ.

Заміна копійок на шаги

Нагадаємо, згідно з статтею 99 Конституції, грошовою одиницею України є гривня, яка була введена в обіг 2 вересня 1996 року. Національний банк України ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг".

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, ця ідея просто чекала свого часу. "І цей час, я вважаю, настав. Бо це нонсенс, що на третій рік повномасштабної війни в українському грошовому обігу залишається те, що поєднує нас із колоніальним минулим. Адже копійка зараз лишається виключно "на болотах", в Білорусі, Придністров'ї і у нас", - повідомив Пишний.

Пишний повідомив, що у 2025 році може бути викарбовано близько 20 млн монет номіналом 50 шагів, а жодних додаткових витрат з державного бюджету не буде. карбування шагів і вилучення копійок відбуватиметься поступово, вони перебуватимуть у обігу паралельно кілька років. Тож жодних хвилювань щодо їх обміну у населення не виникне.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України гривні
NEWS
Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel
Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ