UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як говорити з дітьми про мінну небезпеку: порада від рятувальників

Фото: рятувальники дали пораду щодо ознайомлення дітей з темою мінної небезпеки (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 5 квітня, рятувальники розповіли, як краще ознайомити дітей з темою мінної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС України.

Співробітники ДСНС зауважили, що в час, коли російські окупанти мінують всі території, які вони можуть захопити, розмова з дітьми про мінну небезпеку обов'язково має проводитись.

"Україна - одна з найбільш замінованих країн у світі. На жаль, діти можуть натрапити на вибухонебезпечні предмети будь-де: беручи до рук іграшку з землі, у лісі, обабіч дороги, у бабусі в садку, на річці, у покинутих чи зруйнованих будівлях", - наголосили рятівники.

Неодноразово раніше рятівники закликали дорослих дотримуватись правил, щоб захистити себе від небезпеки:

  • пересувайтесь дорогами, тротуарами та твердими поверхнями;
  • не наближайтеся та не чіпайте вибухонебезпечні предмети;
  • не ходіть у ліс, на поля та водойми;
  • не підходьте до розбитої техніки та пошкоджених будівель;
  • батьки, проведіть роз'яснювальну роботу з дітьми щодо небезпеки боєприпасів;
  • побачили вибухонебезпечний або підозрілий предмет дзвоніть "101".

Для дітей було створено сайт Безпека Інфо. За допомогою якого у вигляді яскравих картинок, відео та інтерактивних завдань можна ознайомитись з правилами мінної небезпеки.

На сайті зібрана актуальна інформація для наймолодших та для підлітків, а також для дорослих та вчителів.

"Є поради щодо того, як говорити з дітьми різного віку про мінну безпеку. Також там є мультики, комікси та ігри, що допоможуть малечі краще запамʼятати інформацію", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні в Харківській області підліток 16 років отримав міно-вибухову травму.

Також нещодавно поблизу села Шляхове Бериславської громади цивільний підірвався на російській вибухівці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСдітиВійна Росії проти України