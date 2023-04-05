Як говорити з дітьми про мінну небезпеку: порада від рятувальників

Співробітники ДСНС зауважили, що в час, коли російські окупанти мінують всі території, які вони можуть захопити, розмова з дітьми про мінну небезпеку обов'язково має проводитись.

"Україна - одна з найбільш замінованих країн у світі. На жаль, діти можуть натрапити на вибухонебезпечні предмети будь-де: беручи до рук іграшку з землі, у лісі, обабіч дороги, у бабусі в садку, на річці, у покинутих чи зруйнованих будівлях", - наголосили рятівники.

Неодноразово раніше рятівники закликали дорослих дотримуватись правил, щоб захистити себе від небезпеки:

пересувайтесь дорогами, тротуарами та твердими поверхнями;

не наближайтеся та не чіпайте вибухонебезпечні предмети;

не ходіть у ліс, на поля та водойми;

не підходьте до розбитої техніки та пошкоджених будівель;

батьки, проведіть роз'яснювальну роботу з дітьми щодо небезпеки боєприпасів;

побачили вибухонебезпечний або підозрілий предмет дзвоніть "101".

Для дітей було створено сайт Безпека Інфо. За допомогою якого у вигляді яскравих картинок, відео та інтерактивних завдань можна ознайомитись з правилами мінної небезпеки.

На сайті зібрана актуальна інформація для наймолодших та для підлітків, а також для дорослих та вчителів.

"Є поради щодо того, як говорити з дітьми різного віку про мінну безпеку. Також там є мультики, комікси та ігри, що допоможуть малечі краще запамʼятати інформацію", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні в Харківській області підліток 16 років отримав міно-вибухову травму.

Також нещодавно поблизу села Шляхове Бериславської громади цивільний підірвався на російській вибухівці.

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