Как говорить с детьми о минной опасности: совет от спасателей

Сотрудники ГСЧС отметили, что во время, когда российские оккупанты минуют все территории, которые они могут захватить, разговор с детьми о минной опасности обязательно должен проводиться.

"Украина - одна из самых заминированных стран в мире. К сожалению, дети могут встретить взрывоопасные предметы в любом месте: беря в руки игрушку с земли, в лесу, у дороги, у бабушки в саду, на реке, в заброшенных или разрушенных зданиях ", - подчеркнули спасатели.

Неоднократно спасатели призывали взрослых соблюдать правила, чтобы защитить себя от опасности:

передвигайтесь по дорогам, тротуарам и твердым поверхностям;

не приближайтесь и не трогайте взрывоопасные предметы;

не ходите в лес, на поля и водоемы;

не подходите к разбитой технике и поврежденным зданиям;

родители, проведите разъяснительную работу с детьми по опасности боеприпасов;

увидели взрывоопасный или подозрительный предмет звоните "101".

Для детей был создан сайт Безопасность Инфо. С помощью которого в виде ярких картинок, видео и интерактивных задач можно ознакомиться с правилами минной опасности.

На сайте собрана актуальная информация для самых молодых и подростков, а также для взрослых и учителей.

"Есть советы относительно того, как говорить с детьми всех возрастов о минной безопасности. Также там есть мультики, комиксы и игры, которые помогут малышам лучше запомнить информацию", - добавили в ГСЧС.

Напомним, сегодня в Харьковской области подросток 16 лет получил мино-взрывную травму.

Также недавно вблизи села Шляховое Бериславской общины гражданский подорвался на российской взрывчатке.

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