Как говорить с детьми о минной опасности: совет от спасателей

Сегодня, 5 апреля, спасатели рассказали, как лучше ознакомить детей с темой минной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС Украины.
Сотрудники ГСЧС отметили, что во время, когда российские оккупанты минуют все территории, которые они могут захватить, разговор с детьми о минной опасности обязательно должен проводиться.
"Украина - одна из самых заминированных стран в мире. К сожалению, дети могут встретить взрывоопасные предметы в любом месте: беря в руки игрушку с земли, в лесу, у дороги, у бабушки в саду, на реке, в заброшенных или разрушенных зданиях ", - подчеркнули спасатели.
Неоднократно спасатели призывали взрослых соблюдать правила, чтобы защитить себя от опасности:
Для детей был создан сайт Безопасность Инфо. С помощью которого в виде ярких картинок, видео и интерактивных задач можно ознакомиться с правилами минной опасности.
На сайте собрана актуальная информация для самых молодых и подростков, а также для взрослых и учителей.
"Есть советы относительно того, как говорить с детьми всех возрастов о минной безопасности. Также там есть мультики, комиксы и игры, которые помогут малышам лучше запомнить информацию", - добавили в ГСЧС.
Напомним, сегодня в Харьковской области подросток 16 лет получил мино-взрывную травму.
Также недавно вблизи села Шляховое Бериславской общины гражданский подорвался на российской взрывчатке.
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