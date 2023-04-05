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Как говорить с детьми о минной опасности: совет от спасателей

Фото: спасатели дали совет по ознакомлению детей с темой минной опасности (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 5 апреля, спасатели рассказали, как лучше ознакомить детей с темой минной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС Украины.

Сотрудники ГСЧС отметили, что во время, когда российские оккупанты минуют все территории, которые они могут захватить, разговор с детьми о минной опасности обязательно должен проводиться.

"Украина - одна из самых заминированных стран в мире. К сожалению, дети могут встретить взрывоопасные предметы в любом месте: беря в руки игрушку с земли, в лесу, у дороги, у бабушки в саду, на реке, в заброшенных или разрушенных зданиях ", - подчеркнули спасатели.

Неоднократно спасатели призывали взрослых соблюдать правила, чтобы защитить себя от опасности:

  • передвигайтесь по дорогам, тротуарам и твердым поверхностям;
  • не приближайтесь и не трогайте взрывоопасные предметы;
  • не ходите в лес, на поля и водоемы;
  • не подходите к разбитой технике и поврежденным зданиям;
  • родители, проведите разъяснительную работу с детьми по опасности боеприпасов;
  • увидели взрывоопасный или подозрительный предмет звоните "101".

Для детей был создан сайт Безопасность Инфо. С помощью которого в виде ярких картинок, видео и интерактивных задач можно ознакомиться с правилами минной опасности.

На сайте собрана актуальная информация для самых молодых и подростков, а также для взрослых и учителей.

"Есть советы относительно того, как говорить с детьми всех возрастов о минной безопасности. Также там есть мультики, комиксы и игры, которые помогут малышам лучше запомнить информацию", - добавили в ГСЧС.

Напомним, сегодня в Харьковской области подросток 16 лет получил мино-взрывную травму.

Также недавно вблизи села Шляховое Бериславской общины гражданский подорвался на российской взрывчатке.

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