Як економити на оплаті за електроенергію: поради енергетиків

В Україні нещодавно підвищили тарифи на електроенергію. Енергетики дали поради, як розумно споживати та економити світло.
Як це зробити, повідомляє РБК-Україна з посиланням на енергетичну компанію YASNO.
Ці поради не тільки дозволять вам менше платити за світло, а й економити електроенергію, що вкрай важливо робити у пікові години споживання: з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як користуватись побутовими приладами взимку, щоб не перевантажувати енергосистему.
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