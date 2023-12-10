Как экономить на оплате за электроэнергию: советы энергетиков

В Украине недавно повысили тарифы на электроэнергию. Энергетики дали советы, как разумно потреблять и экономить свет.
Как это сделать, сообщает РБК-Украина со ссылкой на энергетическую компанию YASNO.
Эти советы не только позволят вам меньше платить за свет, но и экономить электроэнергию, что очень важно делать в пиковые часы потребления: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
Напомним, ранее мы сообщали, как пользоваться бытовыми приборами зимой, чтобы не перегружать энергосистему.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.