Как экономить на оплате за электроэнергию: советы энергетиков

Фото: как экономить на оплате за электроэнергию (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине недавно повысили тарифы на электроэнергию. Энергетики дали советы, как разумно потреблять и экономить свет.

Как это сделать, сообщает РБК-Украина со ссылкой на энергетическую компанию YASNO.

Как экономить на оплате за свет Установите двухзонный счетчик из набора Умный Watt. Он поможет вдвое уменьшить расходы на электроэнергию, которую вы будете потреблять по ночному тарифу, с 23:00 до 7:00.

Уменьшите общее освещение: вместо люстр можно использовать торшеры и настольные лампы.

Установите LED-лампы, потребляющие до 10 раз меньше электроэнергии.

Всегда выключайте из розетки приборы, которыми не пользуетесь. Даже в режиме сна они потребляют электроэнергию.

По возможности снизьте температуру нагрева бойлера.

Если у вас газовая плита, пользуйтесь ею вместо мультиварки или микроволновки. Эти советы не только позволят вам меньше платить за свет, но и экономить электроэнергию, что очень важно делать в пиковые часы потребления: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.