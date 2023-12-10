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Как экономить на оплате за электроэнергию: советы энергетиков

Украина, Воскресенье 10 декабря 2023 15:03
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Как экономить на оплате за электроэнергию: советы энергетиков Фото: как экономить на оплате за электроэнергию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине недавно повысили тарифы на электроэнергию. Энергетики дали советы, как разумно потреблять и экономить свет.

Как это сделать, сообщает РБК-Украина со ссылкой на энергетическую компанию YASNO.

Как экономить на оплате за свет

  • Установите двухзонный счетчик из набора Умный Watt. Он поможет вдвое уменьшить расходы на электроэнергию, которую вы будете потреблять по ночному тарифу, с 23:00 до 7:00.
  • Уменьшите общее освещение: вместо люстр можно использовать торшеры и настольные лампы.
  • Установите LED-лампы, потребляющие до 10 раз меньше электроэнергии.
  • Всегда выключайте из розетки приборы, которыми не пользуетесь. Даже в режиме сна они потребляют электроэнергию.
  • По возможности снизьте температуру нагрева бойлера.
  • Если у вас газовая плита, пользуйтесь ею вместо мультиварки или микроволновки.

Эти советы не только позволят вам меньше платить за свет, но и экономить электроэнергию, что очень важно делать в пиковые часы потребления: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Напомним, ранее мы сообщали, как пользоваться бытовыми приборами зимой, чтобы не перегружать энергосистему.

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