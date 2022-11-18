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Як дві Австрії. У ДСНС назвали кількість замінованих територій України

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П'ятниця 18 листопада 2022 16:43
Як дві Австрії. У ДСНС назвали кількість замінованих територій України Фото: у ДСНС назвали кількість замінованих територій України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні заміновано близько 30% усієї території держави. Ця площа співмірна з двома територіями Австрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ДСНС Сергія Крука в ефірі телемарафону.

"Відсоток замінованих територій у нас на сьогодні складає 30% від усієї території України. А це орієнтовно як дві території країни Австрія. Площа та об`єми замінування території України зросли в 10 разів у порівнянні з довоєнним періодом", - сказав він.

За його словами, у Херсонській та Миколаївській області активно триває очищення звільнених територій від вибухонебезпечних предметів. Так, розмінуванню підлягає понад 8 тисяч км кв. З них близько 7 тисяч км кв. - це територія Херсонської області та до 1,5 тисяч км кв - Миколаївська.

Наразі на цих територіях працює значна кількість піротехнічних підрозділів ДСНС. Там також працюють інженерні та аварійно-рятувальні підрозділи, які обстежують автодороги, взаємодіють з енергетиками, розбирають і обстежують об`єкти, які запускаються у роботу.

"Маю надію, що найближчими днями на деокупованих територіях буде відновлено електроенергію та запрацюють системи життєзабезпечення. Декілька місяців знадобляться структурам, які там працюють, для відновлення повноцінного життя на території Херсонської області", - додав Крук.

Нагадаємо, росіяни залишали вибухівку у лікарнях, школах та квартирах Херсонської області при відступі.

Вони також замінували будівлю поліції Херсонської області, тому українським спеціалістам довелося її підірвати.

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