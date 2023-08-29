Як дозвіл НБУ купувати валюту онлайн вплине на курс долара: прогноз експерта

Як зазначив експерт, нещодавні пом'якшення, що дали більше можливостей для онлайн купівлі валюти фізичними особами в банках, мають позитивно вплинути на ринок з точки зору множинності обмінних курсів.

"В першу чергу, як зазначав сам Нацбанк, банки зможуть задовільнити ще більшу частину попиту з боку населення. Також більший обсяг валюти, куплений в банках, збільшить перетікання валюти до готівкового сегменту", - пояснив Крохмаль.

На його думку, це матиме й балансуючий вплив на валютний ринок та допоможе модерувати різницю між безготівковим курсом долара (який прив'язаний до офіційного) та готівковим.

Рішення НБУ

Нагадаємо, Національний банк України з 29 серпня послабив обмеження щодо продажу банками безготівкової валюти населенню.

Зокрема, НБУ з 29 серпня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту в розмірі 50 тисяч гривень без додаткових зобов'язань.

Крім того, НБУ збільшив зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень щомісячний ліміт на купівлю безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців, після чого цю валюту можна зняти готівкою. Операції будуть проводитися за курсом, встановленим банками.

Банки продають населенню долари за міжбанківським курсом, який підтримується за рахунок інтервенцій НБУ. Це офіційний курс 36,57 гривень за долар плюс 1%. Втім, банки можуть стягувати ще й додаткові комісії. Тому купити валюту можна за курсом близьким до 37,50 гривень. У підсумку курс на готівковому валютному ринку знову може впасти до цього рівня.

Купівля валюти онлайн в банках

Купити валюту онлайн на сьогодні можна лише в одному банку - monobank. Валюту можна купити за курсом 37,44 грн за долар.

У ПриватБанку обіцяють запустити онлайн продаж валюти після проведення необхідних налаштувань сервісу банку.

Решта банків також невдовзі активують послугу.