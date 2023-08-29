Как разрешение НБУ покупать валюту онлайн повлияет на курс доллара: прогноз эксперта

Как отметил эксперт, недавние смягчения, давшие больше возможностей для онлайн покупки валюты физическими лицами в банках, должны положительно повлиять на рынок с точки зрения множественности обменных курсов.

"В первую очередь, как отмечал сам Нацбанк, банки смогут удовлетворить еще большую часть спроса со стороны населения. Также больший объем валюты, купленный в банках, увеличит переток валюты в наличный сегмент", - пояснил Крохмаль.

По его мнению, это будет иметь и балансирующее влияние на валютный рынок и поможет модерировать разницу между безналичным курсом доллара (привязанным к официальному) и наличным.

Решение НБУ

Напомним, Национальный банк Украины с 29 августа ослабил ограничения по продаже банками безналичной валюты населению.

В частности, НБУ с 29 августа разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в размере 50 тысяч гривен без дополнительных обязательств.

Кроме того, НБУ увеличил со 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен ежемесячный лимит на покупку безналичной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев, после чего эту валюту можно снять наличными. Операции будут производиться по курсу, установленному банками.

Банки продают населению доллары по межбанковскому курсу, который поддерживается за счет интервенций НБУ. Это официальный курс 36,57 гривны за доллар плюс 1%. Впрочем, банки могут взимать еще и дополнительные комиссии. Поэтому купить валюту можно по курсу, близкому к 37,50 гривен. В итоге курс на наличном валютном рынке снова может упасть до этого уровня.

Покупка валюты онлайн в банках

Купить валюту онлайн на сегодня можно только в одном банке - monobank. Валюту можно купить по курсу 37,44 грн/доллар.

В ПриватБанке обещают запустить онлайн-продажу валюты после проведения необходимых настроек сервиса банка.

Остальные банки также вскоре активируют услугу.