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Дощі на заході й спека до +35 на решті територій: прогноз погоди на сьогодні

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Неділя 20 серпня 2023 07:30
Дощі на заході й спека до +35 на решті територій: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 20 серпня, на заході очікуються короткочасні дощі. Тим часом решту територій України прогріє до +35.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Невелика хмарність.Без опадів, лише у більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +17 до +19 вночі й від +30 до +32 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +17 до +21 вночі й від +30 до +33 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +21 до +23 вночі й від +33 до +35 вдень;
  • на сході коливатиметься від +19 до +21 вночі й від +32 до +36 вдень.

На зображенні може бути: карта та текст

Фото: прогноз погоди на 20 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі +17 - +22, вдень +30 - +35, а в Києві - вночі +20, вдень +30 - +32.

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