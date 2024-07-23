Як довго проїзд у транспорт Харкова залишатиметься безкоштовним: відповідь Терехова

"Мені дуже часто ставлять це запитання. Я кажу так: поки є можливості у міського бюджету, ми будемо залишати безкоштовний проїзд. Коли не буде таких можливостей, я відверто скажу харків'янам, що у нас таких можливостей більше немає", - заявив він.

Терехов додав, що ті, хто мав пільги та безкоштовний проїзд до війни, продовжать користуватися транспортом безоплатно.

"Всі ті категорії людей, які мали пільги і безкоштовний проїзд до війни - це пенсіонери і учасники бойових дій, наші військові, правоохоронні органи, "чорнобильці", діти Другої світової війни - вони будуть користуватися ним безкоштовно", - зазначив він.