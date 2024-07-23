RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как долго проезд в транспорте Харькова будет оставаться бесплатным: ответ Терехова

Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

Проезд в транспорте Харькова будет оставаться бесплатным, пока такая возможность есть у городского бюджета.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

"Мне очень часто задают этот вопрос. Я говорю так: пока есть возможности у городского бюджета, мы будем оставлять бесплатный проезд. Когда не будет таких возможностей, я откровенно скажу харьковчанам, что у нас таких возможностей больше нет", - заявил он.

Терехов добавил, что те, кто имел льготы и бесплатный проезд до войны, продолжат пользоваться транспортом бесплатно. 

"Все те категории людей, которые имели льготы и бесплатный проезд до войны - это пенсионеры и участники боевых действий, наши военные, правоохранительные органы, "чернобыльцы", дети Второй мировой войны - они будут пользоваться им бесплатно", - отметил он. 

Транспорт в Харькове

Харьков является одним из крупнейших транспортных узлов Украины. Город связан с многочисленными городами мира с помощью воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Через Харьков проходит ряд европейских транспортных коридоров.

В Харькове представлен весь спектр транспорта - железная дорога, международный аэропорт, маршрутные автобусы, троллейбусы, трамваи и метро.

Отметим, что в Харькове с мая 2022 года пассажиры ездят в общественном транспорте бесплатно. При этом местные власти заявляли, что не намерены возвращать плату за проезд в Харькове в 2024 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь ТереховХарьковВойна в УкраинеВойна России против Украины