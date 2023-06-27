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Як довго готові українці терпіти труднощі війни заради перемоги: дані опитування

Фото: більшість українців готові терпіти труднощі війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У червні 2023 року більшість українців (58%) зазначили, що задля перемоги готові терпіти труднощі через війну кілька років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Ще 11% зазначили, що готові потерпіти близько року, 12% - кілька місяців. Не готові терпіти труднощі - 11% опитаних, найбільше таких - серед бідних прошарків населення (23%).

Опитування було проведене 6-11 червня 2023 року серед 1200 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", основні фактори, що допомагають українцям зберігати стійкість під час війни з Росією, це віра в Збройні сили України (86%) та сім’я і близькі (61%).

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